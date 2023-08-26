普渡限定！全家入店念「大杯咒」拿鐵半價 網笑翻：基督徒怎消費
農曆七月是俗稱的「鬼月」，最重要的習俗之一就是中元普渡。超市量販為搶普渡商機，創意廣告齊發，超商也不落人後，民眾發現員林有間全家超商，在門口掛上紅色布條，大字寫著「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，搶盡眾人目光。
記者黃韻文/綜合報導
原PO在臉書社團《路上觀察學院 》貼出一張照片，只見全家超商在門口掛上紅布條、寫著13個大字：「想要半價拿鐵 入店請念大杯咒」，吸引網友創意留言：「我佛慈杯，自帶環保杯」、「可是我耳機裡聽的是誓言版的求佛」、「現場法師開團一片人山人海唸起來」、「南無觀音拿鐵半價去冰」。
其實這不是鬧事紅布條，而是店長的創意發想，在活動期間只要對店員念出「大杯咒」：我、要、借、用、循、環、杯，真的可享特濃拿鐵半價優惠。門市還自製活動海報，並使用佛祖手掌素材，相當接地氣。
《NOWnews今日新聞》同步向全家求證，總公司表示這是員林安迪店的單店活動，目的是為了推廣循環杯，而借用循環杯享特濃拿鐵半價的長期優惠，在全台可租借循環杯的門市都通用。
如果假日想喝半價咖啡，全家六日兩天（8月26日、27日）門市都有特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶買1送1優惠。而7-ELEVEN今（26）日則是大杯美式、大杯拿鐵同品項第2杯10元。