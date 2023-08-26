賴品妤痛批跟蹤採訪！她遭跟拍半年　暴走嗆記者「蒼蠅、變態」

民進黨立委賴品妤日前在離開記者會現場時，記者沿路尾隨緊跟，導致現在一片混亂，疑似因為推擠而造成摔倒事件，賴品妤也痛批這樣的採訪模式直言「下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」雙方目前都向對方提告抹黑等，引發社會議論。然而，被記者跟拍這件事，賴品妤只是小Case，前總統陳水扁的女兒陳幸妤，就曾經被媒體跟拍超過半年以上，甚至到美國紐約參加考試，一出來就被媒體聯訪堵麥，讓她再也受不了，當街破口大罵記者是「蒼蠅」、「變態」！在當時掀起巨大討論度。
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隨後記者全部面露尷尬的表情，陳幸妤繼續開噴「我不管走到哪裡，你們就一整群人一直跟著我，這群更誇張，我跟我朋友去吃飯一路跟到底，這樣是怎樣？我是通緝犯嗎？我犯了什麼事情讓你們需要這樣圍著我？我這幾天你們就像一群蒼蠅一樣跟著我繞啊！我在台灣我被圍半年了欸？每一天都很特殊嗎？每一天欸！每一天！」而有記者疑似表明自己從華府遠道而來，讓陳幸妤也直接開噴「你為了我還從華府來，那更變態」場面直接尷尬到不行。
事實上，律師呂秋遠日前也在臉書提到這件事情，表示「陳幸妤不是政治人物，也沒犯法，但是長達半年的時間，卻要被媒體全天候追蹤、跟拍所有的情緒、行為、行蹤，連參加重要的考試，都還有大批媒體跟監。在紐約的考場上，她終於崩潰了」。
「當時媒體記者，被她罵到各種表情都有，稍微有良知的記者，面露尷尬，但是有許多記者，還是嬉皮笑臉，以一種看笑話的態度，欣賞陳幸妤在紐約發飆，彷彿竊喜，收視率這下又要飆高了，想像一下，只因為爸爸是前任總統，而且是某些人恨之入骨、去之而後快的總統，所以就要被媒體全面跟蹤，讓全民窺探喜怒哀樂，跟朋友吃飯、帶小孩出去、工作，通通都在媒體的鏡頭下，甚至最重要的考試，以為躲到天涯海角，媒體就是不放過她，她到底做錯了什麼？」
安迪沃荷的名言「在未來的世界裡，每個人都有機會成名15分鐘」，呂秋遠引用為此表示「如果我們對於陳幸妤、賴品妤被媒體逼迫的樣子，覺得無所謂，甚至因為顏色的關係，暗自開心，那麼我只能祝福你，在未來的世界裡，你或你的家人、朋友都不會成為安迪沃荷口中那位成名的平民。」