23歲男玩SUP溺斃！朋友錄影「開心變悲劇」 專家揭3奪命關鍵
新竹縣峨眉湖日前傳出溺水意外，一名23歲江姓男子與朋友一起玩水上立式划槳（SUP）活動，結果疑似重心不穩摔落湖中，沒想到就這樣沈入湖底溺斃，遺體也在26日尋獲，家屬悲痛萬分。事後朋友側錄影片也流出，從原本開心的氛圍到大喊「緊急救人」，但也為時已晚。對此，SUP教練也呼籲大眾，玩這種水上設施不只生命線一定要綁，救生衣更是不可忽視的重要配備。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧事件，一名23歲江姓男子於25日跟朋友到新竹縣峨眉湖玩SUP，結果重心不穩落水，原本朋友在一旁側錄還有說有笑，過程還提出疑問「他會游泳嗎？」只見江男方向突然沒了動靜，友人才慌張的要另一個人趕快去查看江男，但早已為時已晚。新竹縣消防局到場時，從下午搜救到晚上9時都未尋獲江男，最終才在隔（26）日尋獲遺體，江男家屬悲痛不已。
《NOWnews》記者也實際詢問澎湖在地專業水上活動彭教練，他看完影片後表示，該男的腳上沒有套上SUP的「生命線」就是一個非常大的錯誤，這樣一但落水就會立刻跟板子分離，加上男子也沒有穿救身衣，才會造成這樣的意外。彭教練強調，玩這種專業水上活動，一定要有專業人員在旁看守跟指示，影片看起來周圍沒有業者也沒有任何救護人員，一旦發生危急時刻，想救真的都來不及！
而新竹縣政府消防局也在臉書上強烈呼籲大眾「如果再給一次機會，一定要記得穿上救生衣再進行水上活動，本來是開心的水上活動，造成這樣的悲劇，實在令人感到非常沈重，請大家戲水注意安全」。