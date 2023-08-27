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強颱蘇拉「暴雨躲不掉」！花東首當其風雨最猛　全台降雨趨勢快看

▲強烈颱風「蘇拉」目前還在呂宋島附近打轉中，預計週二（8月29日）往台灣逼近，週三（8月30日）開始對台灣天氣造成影響。（圖／翻攝NCDR）
▲強烈颱風「蘇拉」目前還在呂宋島附近打轉中，預計週二（8月29日）往台灣逼近，週三（8月30日）開始對台灣天氣造成影響。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩/綜合報導

強烈颱風「蘇拉」目前還在呂宋島附近打轉中，雖然蘇拉暴風圈較小，但本身威力極強，是名符其實的「小鋼炮」，預計週二（8月29日）往台灣逼近，週三（8月30日）開始對台灣天氣造成影響，中央氣象局表示，首當其衝的花東、恆春半島一定是風雨最大的區域，其餘北、中、南部也會有程度不一的風雨，建議民眾提早做好防颱準備。

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天氣風險公司分析師方俊元說明，按照中央氣象局的路徑預測，蘇拉颱風中心將會穿過恆春半島到台東一帶，並在週三起影響台灣天氣，感受最大最明顯在東半部至恆春半島，受颱風環流偏東風，將持續都有較強風雨，北部則受外圍環流影響，有一陣一陣的間歇雨勢，也會有較強陣風發生，南部則是會在颱風通過台灣以後，被颱風引進的西南風影響出現風雨，中部地區影響最小，風雨主要只有在山區為主。

▲強烈颱風「蘇拉」預計週三開始影響台灣天氣，其衝的花東、恆春半島風雨最大，其餘北、中、南部也會有程度不一的風雨。（圖／中央氣象局提供）
▲強烈颱風「蘇拉」預計週三開始影響台灣天氣，其衝的花東、恆春半島風雨最大，其餘北、中、南部也會有程度不一的風雨。（圖／中央氣象局提供）
至於蘇拉颱風本身動向，方俊元指出，蘇拉目前持續在呂宋島東方海面打轉，明（28）日持續在呂宋島東方滯留，週二清晨隨太平洋高壓增強，蘇拉颱風才會受太平洋高壓的氣流引導，將開始往西北方向移動，逐漸接近台灣，預估海上及陸上颱風警報最快會在週二發布，沿海容易有長浪發生，陣風也會相當明顯。

雖然颱風步步進逼，但今（27）日一直到週二，台灣都受颱風外圍的偏東風環境影響，各地天氣晴到多雲，午後有局部短暫陣雨，中南部山區最容易有午後雷陣雨，且有機會受到風向影響，近山區平地也有短暫雷陣雨機會。氣溫方面，各地高溫仍是可以來到攝氏32至35度，且在盆地、縱谷容易有攝氏36度或以上高溫出現的機會。

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