機車「裝外送箱」被同學嘲笑！清寒妹崩潰：誰不希望漂亮乾淨

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某次課堂上需要跟組員外出參訪，剛好提到自己的機車可以「載一個人」，結果那位同學看到女大生機車有外送箱，便委婉的拒絕「坐在有外送箱上的機車很怪，你以後不用載我」，原本以為事件就此落幕，沒想到該位同學四處宣揚，嘲笑她的職業跟機車外貌，甚至因為外送的制服、安全帽跟外送箱，稱呼女大生是「裝備仔」。
女大生聽聞後趕到非常難過，哭喊「誰不希望好好的上學呢？」表明自己使用外送平台的裝備是為能賺取更多廣告費，「希望能不要這樣嘲笑我，我是女生啊，我也喜歡漂漂亮亮乾乾凈凈的」。
貼文一出，不少網友感到相當心疼表示「這種人自己會有報應的！妳非常的棒！繼續加油」、「這種人就是沒吃過苦，才會整天風涼話」、「很好啊！靠自己賺錢，以後才會更有上進心，不用在意那些飯來張口的公主啦」、「不知人間疾苦的同學，在大學多的是，別往心裡去了！繼續加油喔」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110