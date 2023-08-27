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機車「裝外送箱」被同學嘲笑！清寒妹崩潰：誰不希望漂亮乾淨

▲近幾年外送平台已經成為民眾生活的一部分，有需求就有供應，不少人都會利用課餘、下班時間來跑外送賺外快。(示意圖／記者周淑萍攝)
▲近幾年外送平台已經成為民眾生活的一部分，有需求就有供應，不少人都會利用課餘、下班時間來跑外送賺外快。(示意圖／記者周淑萍攝)

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年外送平台已經成為民眾生活的一部分，有需求就有供應，不少人都會利用課餘時間來跑外送賺外快，甚至有人將外送員當作正職。然而近日，就有女大生分享自己因為家境較為清寒，自己同時兼職數份工作，其中一項就是外送員，而在某次與同學作業當中需要外出，熱心表示可以載同學一程，沒想到同事看到機車上有「外送箱」卻出言嫌棄，甚至遭到嘲笑，讓女大生相當難過，讓網友非常心疼。

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一名女大生在「Dcard」貼文指出，表示自己為了分攤家計，在課餘的時間非常努力地在外打工，包括早上會在學生餐廳早餐店工作，上完課之後又會去麵店上班，晚上有時間就會去跑外送，所以機車上面都會掛著「外送箱」。

某次課堂上需要跟組員外出參訪，剛好提到自己的機車可以「載一個人」，結果那位同學看到女大生機車有外送箱，便委婉的拒絕「坐在有外送箱上的機車很怪，你以後不用載我」，原本以為事件就此落幕，沒想到該位同學四處宣揚，嘲笑她的職業跟機車外貌，甚至因為外送的制服、安全帽跟外送箱，稱呼女大生是「裝備仔」。

▲外送平台崛起，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲一名女大生因為機車後座有「外送箱」，被同學婉拒搭乘機車，甚至私底下嘲笑。（示意圖非當事人／NOWnews資料照片）
女大生聽聞後趕到非常難過，哭喊「誰不希望好好的上學呢？」表明自己使用外送平台的裝備是為能賺取更多廣告費，「希望能不要這樣嘲笑我，我是女生啊，我也喜歡漂漂亮亮乾乾凈凈的」。

貼文一出，不少網友感到相當心疼表示「這種人自己會有報應的！妳非常的棒！繼續加油」、「這種人就是沒吃過苦，才會整天風涼話」、「很好啊！靠自己賺錢，以後才會更有上進心，不用在意那些飯來張口的公主啦」、「不知人間疾苦的同學，在大學多的是，別往心裡去了！繼續加油喔」！

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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