100年只會出現4次！罕見「超級藍月」週四登場　土星衝還先來暖場

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謝翔宇說明，今年8月2日與8月31日皆為滿月，其中第二次滿月就是藍月，且這兩次滿月都是地月距離在36萬公里內的超級月亮，更為特別。根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。
謝翔宇提及，由於月球剛升起時，在地面景物對照的視覺效應下會顯得更巨大，因此在週四當天晚上6時39分，月球剛東升後的一段時間裡，就可以在地平線附近看見一輪又大又亮的滿月，天文館當日晚上7時至9時，也會在YouTube頻道直播，除了透過專業望遠鏡將清晰的月球畫面提供給大眾欣賞外，也會分享超級藍月的相關知識，以及月球對人類的影響、未來的月球探測、開發甚至移居的可能性。
此外，謝翔宇指出，太陽系最美麗的行星、有著光環的土星，在今日也會達到「衝」的位置（土星和太陽分別位在地球兩側，赤經相隔180度），前後1至2週，土星不僅距離地球最近，亮度與視直徑也達到最大。土星用肉眼即可看見，天黑後從東方升起，為淡黃色的星點，是東方天空最亮的一顆星，很容易辨識，土星在衝的前後整夜皆可觀賞，是一年中的最佳觀察時機。