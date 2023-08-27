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100年只會出現4次！罕見「超級藍月」週四登場　土星衝還先來暖場

▲「超級藍月」將在8月底登場，當天的滿月比平時的更大、更亮，是100年內只出現4次的罕見天象。（圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）
▲「超級藍月」將在8月底登場，當天的滿月比平時的更大、更亮，是100年內只出現4次的罕見天象。（圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）

記者張志浩/綜合報導

今年夏天最精彩、100年內只出現4次的罕見天象「超級藍月」將在週四（8月31日）晚間登場！台北市立天文館表示，當天月亮距離地球距離僅35萬7340公里，與今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.5%、視面積更增加了29%，比平時的滿月更大、更亮。而在此之前，土星在今（27）日也會來到「衝」的位置，8月底的天象相當豐富。

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台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，所謂的「藍月」，並非月球變為藍色，而是指在「同月份中的第二次滿月」，在西方諺語中，指的是「少見的事物」。由於「月球朔望」週期為29.53天，比大部分月份短，因此平均每2至3年就有機會發生藍月。

謝翔宇說明，今年8月2日與8月31日皆為滿月，其中第二次滿月就是藍月，且這兩次滿月都是地月距離在36萬公里內的超級月亮，更為特別。根據統計顯示，超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

▲除了「超級藍月」即將登場外，美麗的土星也將在8月底來到「衝」的位置，近2週都是相當好的觀賞時機。（圖／台北市立天文館提供）
▲除了「超級藍月」即將登場外，美麗的土星也將在8月底來到「衝」的位置，近2週都是相當好的觀賞時機。（圖／台北市立天文館提供）
謝翔宇提及，由於月球剛升起時，在地面景物對照的視覺效應下會顯得更巨大，因此在週四當天晚上6時39分，月球剛東升後的一段時間裡，就可以在地平線附近看見一輪又大又亮的滿月，天文館當日晚上7時至9時，也會在YouTube頻道直播，除了透過專業望遠鏡將清晰的月球畫面提供給大眾欣賞外，也會分享超級藍月的相關知識，以及月球對人類的影響、未來的月球探測、開發甚至移居的可能性。

此外，謝翔宇指出，太陽系最美麗的行星、有著光環的土星，在今日也會達到「衝」的位置（土星和太陽分別位在地球兩側，赤經相隔180度），前後1至2週，土星不僅距離地球最近，亮度與視直徑也達到最大。土星用肉眼即可看見，天黑後從東方升起，為淡黃色的星點，是東方天空最亮的一顆星，很容易辨識，土星在衝的前後整夜皆可觀賞，是一年中的最佳觀察時機。

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