美廉社中元普渡限定！福袋包裝「列出7特色」 眾驚：官方承認了
現今走到哪都有超商跟全聯，論方便程度超商完勝，論生鮮雜貨全聯布點充足，於是美廉社的在台灣的定位經常掀起討論，過去被鄉民著稱是以「酒類便宜、種類多種」取勝，另外還包括茶葉蛋好吃、取貨方便等等。然而近日因應中元節要普渡，美廉社推出福袋組合，沒想到外包裝的印刷字讓不少網友全部笑了出來，直言「終於承認了吼！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「美廉社很清楚自己的定位啊....」只見貼出的照片，一家美廉社的櫃檯擺放著一個像是福袋的紫色袋子，外包裝上有大小不同的字體，包括「麻雀雖小、五臟俱全」、「聽說我是酒廉社」、「蓋便宜茶葉蛋」、「今天報紙已經賣完明天請早」、「人客都戴著安全帽」、「嘎逼（咖啡）底勒促銷）」、「心波賴福的衛生紙真俗又好用」等特色。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「抓到了！承認自己是酒廉社了！」、「終於承認自己是酒廉社了吧！哈哈哈哈哈」、「不過說真的，美廉社茶葉蛋真的比超商好吃」、「我還真的每次去都戴安全帽XD」、「我自己買美廉社的酒買到我自己都想開一家」、「會踏進去真的都是去買酒」、「官方認證的酒廉社，可以」、「我一年在美聯社買酒的消費應該有快兩萬塊」。
事實上，這款美廉社的中元節限定福袋是日前所推出，目前已經超過銷售日期，各店販售情況應該視庫存而定，外包裝就是紫色的創意印刷字購物袋，內容物價值則是會比售價399元多一百塊，相當有創意的行銷手法，吸引不少人也買上一個，也意外讓長年在鄉民口中的「酒廉社」被官方認可，出現在商品上頭，引起話題。