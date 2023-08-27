玩Cosplay慘遭陸大媽嗆「叛國賊」！少女被推倒送醫 真相超尷尬
近年來日本動漫文化風行到全世界，更衍伸出Cosplay文化，漫迷會製作精美服裝扮演作品中人物。然而近期在中國的成都市，卻因此發生了文化衝突，一位大媽不滿年輕人玩Cosplay當「叛國賊」，甚至動粗害一位少女受傷，但後續真相卻十分尷尬。
記者潘毅/綜合報導
根陸媒報導，8月22日下午時，在成都市的一處百貨公司中，一位身穿黑色細肩洋裝的大媽看到一群身穿日系動漫服裝的Cosplay少女，認為這群孩子崇洋媚外、不學好，便開口說教：「幫你們父母教育你們這群人，愛國人都對你們有歧視！瞧不起你們」。
未料這位大媽光動口還不夠，下秒更直接動手推倒其中一位少女，隨後少女痛苦地躺在地上，其餘身旁的Coser終於忍不下這口氣，開始對大媽回嘴，更表示已經報警處理，一旁也聚集大量看戲民眾。
衝突事件發生之後，成都天府紅購物中心也做出回應，事發地點其實是商場中提供二次元類網紅打卡的區域，而目前受傷的coser正在醫院檢查中，目前警方已經介入調查。而受害的coser群也無奈表示，她們當天進行角色扮演的，其實是中國的米哈遊公司所推出的《原神》遊戲中的角色，卻仍被罵成叛國賊。