台灣人也在搶鹽巴！全聯驚見「2人拿30包」貨架空掉 台鹽說話了
日本政府決定今（24）日起開始排放核廢水入海，導致周邊國家民間輿論，開始針對海鮮、鹽品等出現疑慮，甚至在中、韓、日本當地都出現搶鹽現象。沒想到在台灣，也有民眾目睹賣場貨架鹽巴被掃購一空的畫面，引發民眾譁然。而台鹽稍早也在官網發出聲明回應了。
記者潘毅/綜合報導
有民眾今（27）日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」無奈發文，貼出全聯賣場內的擺放鹽巴貨架的前後差異，一包13元的海鹽原本擺放著滿滿的，但沒過多久架上商品就被一掃而空，連其他貨架上它牌的鹽巴商品也被大量搶購。
這現象讓原PO感到無奈「台灣人你們可以不要再搶鹽巴了，好嗎，放廚房會潮濕，不是會硬掉」，不少民眾看完也紛紛搖頭「重點是食鹽是NaCl，氚是H是要待在食鹽的哪裡？.....囤貨人化學都不太好」、「我是有在煮飯的人，一包鹽一年根本用不完...倒底幹嘛要囤貨」、「就給他們屯，我想看到時後消耗鹽巴又要變出什麼料理」、「比較好奇的是…搶鹽巴的人真的每天都在煮飯嗎」。
此外還有PTT鄉民表示，昨晚10點多在淡水一間全聯，就看到有兩位老人家，瘋狂掃貨了30多包鹽巴，而店員見狀也再度補貨，沒想到過5分鐘，又有其他民眾來大量購買「不知道可憐店員今天抱了幾箱鹽巴出來，那看起來就重到哭」。
針對近期日本排放氚廢水事件，台鹽也在今（27）日於官網發表聲明，「近期日本排放氚水事件引發南韓與中國大陸民眾非理性囤鹽，面對週邊國家因非理性因素造成食鹽市場波動，台鹽公司亦表示通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。」