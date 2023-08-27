市售健康產品真假難辨　百位專家建立醫療品質評測認證

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市售產品天花亂墜、真假難辨歷經疫情加上邁入高齡化社會，近年台灣民眾健康意識抬頭。市場上的健康產品琳瑯滿目，社群及網路的興起也讓民眾獲得資訊與購買產品的管道變得越加多元，然而同類型的產品也有很高的多樣性，天花亂墜的廣告文案與真假難辨的宣傳話術，反而讓民眾擔心受騙而望之卻步。
雖然目前政府與民間機構有提供SNQ、GMP、CNS、小綠人等的產品認證標章，為產品的安全性做了很好的把關，但實際功效能否切合個別民眾的需求，仍影響著民眾的消費決策。
在「拒絕因病而貧」與「避免浪費藥品」的觀念下，健康產品行銷已不能用廣告洗腦。國家衛生研究院技轉及育成中心扶植國內生醫產業新型態創育生態系，與超過百位醫師合作，催生「醫療專家品質評測認證計劃」，用科學的循證過程，驗證產品的健康功效，幫助民眾了解產品的差異，同時也促進精準健康的消費趨勢，獲得產業認同，讓精準健康成為民眾生活的一部份，進一步幫助國人降低生病的風險。
醫療專家評測 提升精準健康根據美國NHMRC評級分類，專家評測在實證醫學中被分類於Grade 5，具有一定的評級效力。醫療專家品質評測認證計劃發起人之一的馬偕急診科醫師翁梓華表示，近期急診室收治一位敗血性休克長者，由於腸道保健不好，細菌經常會透過腸道直接跑到血液裡去，造成全身性的敗血性休克，若長者平常能夠好好保健腸道，或許可以避免這些事情。
許多患者與家屬知道精準健康中預防醫學的重要性，越來越多的消費者會尋找能夠精準配對健康管理目標的產品和服務，如營養保健品、健康食品、體重管理、運動表現提升、特定疾病的管理等，社交媒體平台也成為分享健康資訊和經驗的重要渠道。但廣告或是斷章取義的宣傳手法，可能會影響甚至誤導消費者的精準健康消費決策，所以更需要仰賴專家與科學實證協助決策。
認證計劃由超過百位專科醫師與醫事人員等醫療專家實際評測，建立客觀研究評鑑制度，用科學的方式進行產品行銷的健康驗證，重新分解產品本身的技術功能內涵和消費者的購買動機需求，促使健康品牌的產品與服務能持續追求卓越，同時可以強化大健康產業之間的鏈結與合作，完善各年齡層全方位的健康照顧。
認證計劃的重要推手國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文表示，面臨日趨高齡化環境的改變與後民眾健康意識的提升，消費者對於生醫產品不僅要求品質的日益提高，同時對於精準度掌握的期待也不可同日而語。此次參與推動「醫療專家品質評鑑計畫」，透過第三方專家審視，希望引導此相關生醫業者重視科研證據及提升專業服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59042
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