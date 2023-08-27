謝長廷稱「微量放射性元素有益」 2毒物醫師狂搖頭：應避免接觸
台灣駐日代表謝長廷昨（26）日發文表示，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實「微量的放射性元素反而對身體有益」，被質疑是為福島核廢水排放開脫，引起各界討論，今（27）日他再度回應，該貼文談的是北投溫泉的「鐳」元素，並非福島核廢水；而毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科醫師授顏宗海則指出，若從醫學角度出發，輻射物質一般是不會對人體有好處，無必盡量不要接觸較好。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海說明，「鐳」是在1898年發現的放射性物質，人體若長時間接觸，鐳有可能會沈積在骨頭中、增加罹癌風險，雖然輻射在生活中到處都有，包括搭飛機、醫療等都可能接觸到低劑量的輻射，但一般來說，醫師都會建議人沒事就不要接觸任何輻射物質，針對沒鐳對人們健康有益的相關數據，顏宗海則表明沒有看過。
台北榮總內科部臨床毒物科主任楊振昌則說道，針對「放射性元素對身體有益」的說法，還是要回歸到科學上有多少證據支持這樣的說法，不過高劑量的放射性物質有危害是大家都知道的事，而針對「鐳」對人體的益處，楊振昌提及自己聽的不多，也沒有深入研究，但在不確定因素多的情況下，盡量先避免仍是上策。
謝長廷26日表示，到仙北市出差，311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地溫泉都有一種特別的北投石，含有微量鐳，研究對健康有益，因此有人建議舉辦一個北投石的健康文化跟科技展，增進交流和認識，明天將到玉川溫泉去參訪相關設施；相關說法被政治人物以及媒體解讀為幫日本說項。