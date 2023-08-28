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蘇拉颱風最快今發海警！侵台5重點一次看　台中以南都在暴風圈內

▲蘇拉颱風開始往台灣逼近，未來在接近台灣或登陸台灣時，台中以南地區可能都會籠罩在暴風圈內，風雨相當劇烈。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲蘇拉颱風開始往台灣逼近，未來在接近台灣或登陸台灣時，台中以南地區可能都會籠罩在暴風圈內，風雨相當劇烈。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張志浩/綜合報導

蘇拉颱風（Saola，越南提供，本意為動物名）在歷經長達5天左右的打轉後，今（28）日將開始北上往台灣靠近，中央氣象局預估週三至週四（8月30日至8月31日）影響台灣天氣最劇烈，今日有機會發布海上警報，明（29）日則有機會發布陸上警報，對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒目前蘇拉颱風5大重點。

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🟡海上、陸上警報準備發布：賈新興指出，目前各國官方預報以及數值模式預報均顯示，蘇拉颱風中心登陸「南臺東至恆春半島」之間的機率最高，以目前的速度和方向推估，今日深夜至明日清晨有發佈東南部海域海警的機率，明日下午至傍晚，有發佈陸上颱風警報的機率。

🟡雨勢明日開始影響：賈新興提醒，明日晚上開始，受蘇拉颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮、台東及南屏東開始轉為有雨的天氣。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，蘇拉颱風抵達台灣附近時，至少是強颱或中颱上限，路徑差一點風雨強度就會差很多，這幾個地區應趕緊做好防颱準備。

▲週三至週四是蘇拉颱風主要影響期，東半部及南部會有局部大雨或豪雨，台中以北雨勢呈現間歇性。（圖／中央氣象局提供）
▲週三至週四是蘇拉颱風主要影響期，東半部及南部會有局部大雨或豪雨，台中以北雨勢呈現間歇性。（圖／中央氣象局提供）
🟡颱風暴風圈影響範圍：賈新興表示，無論蘇拉颱風中心最後是否登陸台灣，週三白天起至週四，將會是颱風影響最明顯的時間，這段時期，整個「臺中以南」都在颱風7級暴風圈內，若颱風中心登陸，附近方圓80公里內都在10級暴風圈內，務必留意強風豪雨。

🟡降雨熱區：以目前蘇拉颱風的路徑走勢，宜蘭、花蓮交界至臺東及屏東將是雨勢最劇烈的區域，其次是彰化以南。中央氣象局則表示，週三和週四（8月31日），東半部和中南部的風雨相當明顯，目前看來花東等東半部地區、雲嘉南、高屏等南部縣市，都有可能達「颱風假」標準，北部機率較低，實際情況仍有待觀察

🟡賈新興提醒，颱風影響期間適逢「農曆大潮」，民眾應留意大潮及颱風引起的風暴潮，尤其雲林以南沿海低窪地區，容易有海水倒灌及積淹水的情況，至於後期可能生成的「海葵颱風」可能的影響、使否和蘇拉颱風出現「藤原效應」，待它生成後再來觀察即可。

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