蘇拉颱風最快今發海警！侵台5重點一次看　台中以南都在暴風圈內

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🟡雨勢明日開始影響：賈新興提醒，明日晚上開始，受蘇拉颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮、台東及南屏東開始轉為有雨的天氣。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，蘇拉颱風抵達台灣附近時，至少是強颱或中颱上限，路徑差一點風雨強度就會差很多，這幾個地區應趕緊做好防颱準備。
🟡颱風暴風圈影響範圍：賈新興表示，無論蘇拉颱風中心最後是否登陸台灣，週三白天起至週四，將會是颱風影響最明顯的時間，這段時期，整個「臺中以南」都在颱風7級暴風圈內，若颱風中心登陸，附近方圓80公里內都在10級暴風圈內，務必留意強風豪雨。
🟡降雨熱區：以目前蘇拉颱風的路徑走勢，宜蘭、花蓮交界至臺東及屏東將是雨勢最劇烈的區域，其次是彰化以南。中央氣象局則表示，週三和週四（8月31日），東半部和中南部的風雨相當明顯，目前看來花東等東半部地區、雲嘉南、高屏等南部縣市，都有可能達「颱風假」標準，北部機率較低，實際情況仍有待觀察。
🟡賈新興提醒，颱風影響期間適逢「農曆大潮」，民眾應留意大潮及颱風引起的風暴潮，尤其雲林以南沿海低窪地區，容易有海水倒灌及積淹水的情況，至於後期可能生成的「海葵颱風」可能的影響、使否和蘇拉颱風出現「藤原效應」，待它生成後再來觀察即可。