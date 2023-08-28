海葵颱風生成了！與蘇拉、丹瑞「三颱共舞」 最新路徑影響出爐
今年第11號颱風「海葵」（Haikui，中國提供，原意為海洋動物）生成！今（28）日早上，日本氣象廳將蘇拉颱風東側的熱帶性低氣壓升級為颱風，目前太平洋上呈現蘇拉、海葵、丹瑞「三颱共舞」的情況，針對海葵的路徑，未來預計會往西北方，朝日本南部海域移動，是否與蘇拉颱風相互影響還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示，目前三颱共舞的現況，蘇拉颱風對台灣影響最大，蘇拉颱風未來通過台灣南端近海或南端陸地機率較高，預計今（28）日晚間至周二（29）日清晨發布海警、週二下午發布陸警，目前路徑主要影響花東、南部；週二東半部雨勢間歇；週三、四（30日至31日）本週天氣最差，是蘇拉颱風影響最明顯時刻。
在實際降雨的部分，週三、週四是颱風主要影響期，東半部地區及南部山區有局部大雨或豪雨；北、中間歇性雨勢，沿海空曠地區、離島強陣風；週五、週六因為颱風走海峽，會受到外圍環流影響，水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨；週日隨著颱風減弱、遠離，西半部水氣多，天氣不太穩定，東半部恢復多雲午後雷陣雨。
至於新生成的海葵是否影響蘇拉颱風的路徑，氣象專家賈新興認為，由於蘇拉颱風在通過台灣後強度減弱，且蘇拉和海葵中間有台灣地形的天然屏障，目前預計兩者不會出現所謂的「藤原效應」或相關的交互作用，應該不會出現蘇拉颱風被牽引、滯留在台灣附近的情況。