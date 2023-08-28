台南夜市口訣重背！大東夜市分裂變「大東東夜市」　在地人傻眼

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而攤商為此氣憤不已，還組成自救會在大東夜市抗議，要求吳姓業者出面回應，也希望市府能夠主持公道，大東夜市攤商自救會長李怡德說「給公司3天時間，不然我們下一波會更激烈的抗議，可不可以出來幫我們協調，讓原本夜市攤商能繼續營業，原排原位去做生意，400多攤丟著不理，這裡400多攤的生計怎麼辦？」盼能相關單位聽見底層攤商心聲。
如今消息指出，大東夜市在分裂之後，其中一邊是沿用原本的「大東夜市」，是原本的經營團隊；而另一邊則叫「大東東夜市」，屬於新的團隊。而「大東夜市」的佔地面積為原大東夜市的三分之一，從9月11日開始開幕，每週一、二、五營業；「大東東夜市」則是原本大東夜市佔地的三分之二，9月18日開幕，同樣是每週一、二、五營業。
另外在9月，台南另一知名的「武聖夜市」也將開始每週增開「週五場」，由於過去台南人夜市口訣為「大大武花大武花」，如今大東夜市的分裂加上武聖夜市加開，讓口訣變得多元，可能變成「大大武花武武花」、「大東大東東大東大東東武花武大東大東東花花」、「大東東大東東武花武花花」、「大東大東武花武武花」等等自由搭配，讓在地台南人覺得傻眼又好笑「那大東夜市不就還是一二五有開嗎？都在同一塊地，只是兩個夜市合在一起而已吧」、「沒事，我都逛武聖而已」。