肯德基開學「買1送1」！1元蛋撻優惠　王品火鍋免費加菜犒賞社畜

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肯德基開學季即日起至9月3日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
還有下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦40527、40528「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃40488「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或40530「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的40534「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。
而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。
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王品集團旗下「12MINI快煮鍋」，幫辛苦的上班族「免費加菜」！即日起至9月16日，加入官方LINE好友進行「社畜壓力大檢測」即可領取活動優惠券，9月17日前至門店外帶任一鍋物，可憑券兌換一口酥油條、米血、杏鮑菇或黃金魚蛋一份，加菜不用錢。