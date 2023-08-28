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肯德基開學「買1送1」！1元蛋撻優惠　王品火鍋免費加菜犒賞社畜

▲學生開學收心了！肯德基7款「買1送1」優惠，爽吃薯條、玉米濃湯和冰淇淋大福，還有「加1元多1件蛋撻」。上班族過完8月父親節、情人節破財，王品12MINI快煮鍋幫社畜「免費加菜」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲學生開學收心了！肯德基7款「買1送1」優惠，爽吃薯條、玉米濃湯和冰淇淋大福，還有「加1元多1件蛋撻」。上班族過完8月父親節、情人節破財，王品12MINI快煮鍋幫社畜「免費加菜」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

學生開學準備收心了！肯德基送上7款「買1送1」優惠，爽吃薯條、玉米濃湯和冰淇淋大福；還有「加1元多1件蛋撻」幫大家打氣。才連續過完8月父親節、情人節，上班族荷包消瘦也別餓肚子，王品集團12MINI快煮鍋幫大家「免費加菜」，加入官方LINE好友進行「社畜壓力大檢測」即可領券，外帶鍋物就送米血或杏鮑菇等加菜不用錢。

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📌肯德基開學7款「買1送1」優惠！預定快取「加1元多1件」蛋撻
肯德基開學季即日起至9月3日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，搭配昨天回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋預購開搶，划算爽吃炸雞和蛋撻。還有拿坡里「8塊炸雞桶369元」可以吃到5月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開學7款「買1送1」優惠！預定快取「加1元多1件」蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
還有下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦40527、40528「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃40488「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或40530「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的40534「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。

▲今天感恩節爽吃速食優惠！麥當勞APP刮刮樂「買1送1」、繼光香香雞「買大送中」、Mister Donut甜甜圈「任選10入299元」、達美樂無條件披薩「外帶半價」及「外送買1送1」、21世紀風味館「整隻烤雞天天79折」，漢堡王「牛肉堡買1送1」、肯德基炸雞優惠等12家速食好康就看這一篇。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基開學季優惠至9月3日。（圖／翻攝自肯德基FB）
而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。

▲王品12MINI快煮鍋幫上班族「免費加菜」，完成活動指定任務即可兌換贈菜好禮。（圖／王品集團提供）
▲王品12MINI快煮鍋幫上班族「免費加菜」，完成活動指定任務即可兌換贈菜好禮。（圖／王品集團提供）
📌王品12MINI快煮鍋「免費加菜」　加入官方LINE好友領券
王品集團旗下「12MINI快煮鍋」，幫辛苦的上班族「免費加菜」！即日起至9月16日，加入官方LINE好友進行「社畜壓力大檢測」即可領取活動優惠券，9月17日前至門店外帶任一鍋物，可憑券兌換一口酥油條、米血、杏鮑菇或黃金魚蛋一份，加菜不用錢。


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