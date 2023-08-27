中元普渡速食優惠！披薩77元、炸雞桶199　肯德基、麥當勞買1送1

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達美樂即日起至8月30日開跑「夏季777活動」優惠，12款「披薩77元」起！外帶5款「6吋個人披薩」77元，包括總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。
還應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！更同步祭出外帶6款「大披薩天天199元」起優惠，青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，划算開吃。連最新的「客家小炒＋梅干扣肉」披薩外帶也有半價優惠，9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元。
📌肯德基：7款「買一送一」！6塊炸雞蛋撻桶369元
肯德基開學季8月26日至9月3日限9天，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
普渡必拜五臟廟也有中元澎湃優惠，即日起至8月25日，開放預購最划算的「40561」中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才369元；「50406」蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 2＋QQ球＋原味蛋撻 x 6」只要379元。
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。
📌必勝客：6款「13吋大披薩199元」 「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬
必勝客全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶6種口味「13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。
慶祝銷量達10萬份再度回歸「一公尺派對巨飽盒」，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元），可選擇3份口味方形比薩，搭配2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。
這次必勝客還幫大家無痛加碼餐點升級好康，除了餅皮全面升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，更不用加價升級就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。
別忘了還有必勝客《進擊的巨人》披薩聯名周邊開賣！獨家限量「進擊の三角盤」，擁有6款人氣調查兵艾連、米卡莎及里維兵長，還有九大巨人中的超大型巨人及始祖巨人等重要角色，即日起只要訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個；而以主角艾連及超大型巨人為創作發想的「熱血の保溫袋」，採雙面實用設計，即日起則只要消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌漢堡王：大華堡買一送一！10塊雞塊59元 中元普渡「三牲漢堡」搭配「三炷香」
漢堡王中元節當天8月30日，推出一日限定5吋「大華堡買一送一」，入手2個華堡只要134元，換算下來一顆才67元。即日起至8月13日，「10塊雞塊」特價59元優惠，陪大家迎接開學。
漢堡王中元普渡期間限定「三牲漢堡」，一次堆疊「豬雞魚」三酥，單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。搭配全新「三炷香」華嫩雞柳條，下殺促銷價33元拜拜靠這套一次傳便便。
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。
📌頂呱呱：「炸雞呱呱包桶」499元！免費送地瓜薯條
即日起至8月31日，頂呱呱全台門市（除桃園機場/動物園門市），「呱張快速蝦皮桶」爽吃原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋阿勇雞塊 x 6(附田園醬)＋地瓜薯條＋可口可樂1.25L，特價499元（原價689元），現賺190元。提醒大家，商場門市無法配合蝦皮票券兌換，但仍可現場購買；凡出示「蝦皮x頂呱呱活動頁面」，現場購買蝦皮桶餐，還可加碼免費獲得「地瓜薯條」(小)。