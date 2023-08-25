丹瑞颱風生成！蘇拉明增強為中颱　雙颱共舞「發海陸警機率曝」

漢堡王大華堡買一送一！10塊雞塊59元　麥當勞夏季優惠券買一送一

▲中元普渡祭五臟廟。漢堡王推出獵奇三牲漢堡、三炷香華嫩雞柳條，再加碼中元節當天8月30日，推出5吋「大華堡買一送一」、「10塊雞塊59元」優惠，搭配麥當勞「夏季優惠券」吃得超過癮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中元普渡祭五臟廟。漢堡王推出獵奇三牲漢堡、三炷香華嫩雞柳條，再加碼中元節當天8月30日，推出5吋「大華堡買一送一」、「10塊雞塊59元」優惠，搭配麥當勞「夏季優惠券」吃得超過癮。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

中元節普渡拜拜，別忘記也要祭自己的祭五臟廟。漢堡王除了推出獵奇「三牲漢堡」、搭配「三炷香」華嫩雞柳條，再加碼中元節當天8月30日，推出5吋「大華堡買一送一」，今（25）日起還有「10塊雞塊」特價59元限時7天優惠！搭配麥當勞「夏季優惠券」吃得超過癮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌漢堡王「大華堡買一送一」！10塊雞塊特價59元
漢堡王在中元節當天8月30日，推出一日限定5吋「大華堡買一送一」，入手2個華堡只要134元，換算下來一顆才67元。

全門市（唯科技廠、機場、兒童樂園不適用），臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味/辣味）直接買一送一，每人每單限購兩組（等於4個堡）；限同口味；數量有限，各店售完為止。

即日起至還8月13日，限時7天推出「10塊雞塊」特價59元優惠，全門市（兒童樂園/機場/科技廠內店不適用），全天候供應，陪大家迎接開學。

▲漢堡王8月30日中元節當日「大華堡買一送一」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王8月30日中元節當日「大華堡買一送一」。（圖／漢堡王提供）
📌漢堡王：中元普渡「三牲漢堡」搭配「三炷香」　8款買一送一　
漢堡王中元普渡期間限定「三牲漢堡」，一次堆疊「豬雞魚」三酥，單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。搭配全新「三炷香」華嫩雞柳條，下殺促銷價33元拜拜靠這套一次傳便便。

漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。

▲漢堡王「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，限定款「三炷香華嫩雞柳條(三條入)」33元嚐鮮價。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，限定款「三炷香華嫩雞柳條(三條入)」33元嚐鮮價。（圖／漢堡王提供）
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一　歡樂送也「買一送一
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。

麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲台灣麥當勞推出超激省「夏季優惠券」，消費者可出示手機上的優惠券或直接報代碼，也可點選自助點餐機上的「夏季優惠券」專區，直接購買優惠餐點。(圖/品牌提供)
▲台灣麥當勞推出超激省「夏季優惠券」，買一送一、加一元多一件，優惠超多。(圖/品牌提供)

中元普渡禁忌掰！拜「三牲漢堡王」　插「三炷香」雞柳條拚達美樂

8月速食優惠／麥當勞、漢堡王、必勝客買1送1　肯德基炸雞桶特價

肯德基買1送1！6塊炸雞蛋撻桶369元　拚拿坡里「整桶腿排」199元

CoCo布丁木瓜牛奶「買一送一」！可不可新品、迷客夏也買一送一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀