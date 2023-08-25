漢堡王大華堡買一送一！10塊雞塊59元　麥當勞夏季優惠券買一送一

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漢堡王在中元節當天8月30日，推出一日限定5吋「大華堡買一送一」，入手2個華堡只要134元，換算下來一顆才67元。
全門市（唯科技廠、機場、兒童樂園不適用），臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味/辣味）直接買一送一，每人每單限購兩組（等於4個堡）；限同口味；數量有限，各店售完為止。
即日起至還8月13日，限時7天推出「10塊雞塊」特價59元優惠，全門市（兒童樂園/機場/科技廠內店不適用），全天候供應，陪大家迎接開學。
📌漢堡王：中元普渡「三牲漢堡」搭配「三炷香」 8款買一送一
漢堡王中元普渡期間限定「三牲漢堡」，一次堆疊「豬雞魚」三酥，單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。搭配全新「三炷香」華嫩雞柳條，下殺促銷價33元拜拜靠這套一次傳便便。
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。