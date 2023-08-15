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麥當勞「超狂優惠券」買一送一　大薯雞塊加一元多一件爽吃35天

▲台灣麥當勞「夏季優惠券」，連續35天「買一送一」、「加一元多一件」及101元起划算套餐共38款優惠，最高現省2843元。搭配麥當勞歡樂送及「深夜食堂」豪爽餐優惠划算開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞「夏季優惠券」，連續35天「買一送一」、「加一元多一件」及101元起划算套餐共38款優惠，最高現省2843元。搭配麥當勞歡樂送及「深夜食堂」豪爽餐優惠划算開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食控把握暑假超激省優惠！台灣麥當勞明（16）日推出「夏季優惠券」，連續35天爽吃「買一送一」、「加一元多一件」及101元起划算套餐共38款優惠，最高現省2843元。《NOWnews今日新聞》幫大家一起整理麥當勞歡樂送、及「深夜食堂」豪爽餐優惠。

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暑假已接近尾巴，沒想到速食控最愛的划算優惠釋出了！台灣麥當勞「夏季優惠券」8月16日至9月19日連續35天，從早到晚不限次數開吃啦，夏日解渴必備，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」。

▲麥當勞最強「夏季優惠券」完整菜單釋出。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞最強「夏季優惠券」完整菜單釋出38款優惠組合。（圖／台灣麥當勞提供）
大食量的民眾最有口福！平均下殺6折的101元起「超爽大餐」又開賣，麥香雞、麥香魚、或吉士漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋小飲通通只要101元；而勁辣雞腿堡、大麥克、或雙層牛肉吉事堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份2塊）＋小飲，也只要159元就能吃超飽；還有「雙人共享套餐」209元起開吃

▲台灣麥當勞「夏季優惠券」，「超爽大餐」4件組只要101元，5件組也只要159元，平均打6折超值開吃。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞「夏季優惠券」，「超爽大餐」4件組只要101元，5件組也只要159元，平均打6折超值開吃。（圖／台灣麥當勞提供）
此外，早餐也有專屬優惠，「雙人早餐」吃人氣品項麥香魚、現烤焙果、蕈菇嫩蛋焙果堡，搭配麥克鷄塊、薯餅、飲料只要149元起，直接砍5折；早餐套餐還能「免費升級」經典美式咖啡。

▲麥當勞「夏季優惠券」，雙人共享套餐只要209元～299元，最高現省105元！（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「夏季優惠券」，雙人共享套餐只要209元～299元，最高現省105元！（圖／台灣麥當勞提供）
📌麥當勞歡樂送「買一送一」優惠
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲麥當勞「夏季優惠券」4塊麥克鷄塊、大薯和薯餅，都能「加一元多一件」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「夏季優惠券」4塊麥克鷄塊、大薯和薯餅，都能「加一元多一件」。（圖／台灣麥當勞提供）
📌麥當勞歡樂送「深夜食堂」豪爽餐
再度開張，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。

▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王8月16日華堡日「免費吃小華堡」！2組優惠代碼被挖出，加價20元還能直接換5吋大華堡。還有8款「買一送一」、4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」超划算。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：免費吃小華堡！華堡日2組優惠代碼
漢堡王華堡日活動期間為即日起至8月16日，在官網「線上預訂」指定套餐，選擇8月16日取餐，並輸入優惠代碼「LOVEBK」，就送「原味小華堡」乙顆；加碼輸入優惠代碼「BKWP20」，則可以加價20元開吃「5吋原味華堡」乙顆。

全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）上午10:30後供應；活動指定餐點為華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。限用「官網外帶訂餐」、門市「國王手機點」、門市「臨櫃點餐」，「自助點餐機」僅限加贈免費小華堡優惠；每筆訂單限定只贈送兩者其中之一，小華堡或華堡均不得客製或更改口味；不得與其他優惠同時併用。

另外8月「五臟廟優惠券」還有8款「買一送一」、及4款安格斯牛肉堡套餐「第二套半價」可吃到8月17日。

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