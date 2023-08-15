麥當勞「超狂優惠券」買一送一　大薯雞塊加一元多一件爽吃35天

我是廣告 請繼續往下閱讀
大食量的民眾最有口福！平均下殺6折的101元起「超爽大餐」又開賣，麥香雞、麥香魚、或吉士漢堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋小飲通通只要101元；而勁辣雞腿堡、大麥克、或雙層牛肉吉事堡，搭配4塊麥克雞塊＋小薯＋勁辣香雞翅（一份2塊）＋小飲，也只要159元就能吃超飽；還有「雙人共享套餐」209元起開吃
此外，早餐也有專屬優惠，「雙人早餐」吃人氣品項麥香魚、現烤焙果、蕈菇嫩蛋焙果堡，搭配麥克鷄塊、薯餅、飲料只要149元起，直接砍5折；早餐套餐還能「免費升級」經典美式咖啡。
📌麥當勞歡樂送「買一送一」優惠
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌麥當勞歡樂送「深夜食堂」豪爽餐
再度開張，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。
📌漢堡王：免費吃小華堡！華堡日2組優惠代碼
漢堡王華堡日活動期間為即日起至8月16日，在官網「線上預訂」指定套餐，選擇8月16日取餐，並輸入優惠代碼「LOVEBK」，就送「原味小華堡」乙顆；加碼輸入優惠代碼「BKWP20」，則可以加價20元開吃「5吋原味華堡」乙顆。
全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）上午10:30後供應；活動指定餐點為華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。限用「官網外帶訂餐」、門市「國王手機點」、門市「臨櫃點餐」，「自助點餐機」僅限加贈免費小華堡優惠；每筆訂單限定只贈送兩者其中之一，小華堡或華堡均不得客製或更改口味；不得與其他優惠同時併用。
另外8月「五臟廟優惠券」還有8款「買一送一」、及4款安格斯牛肉堡套餐「第二套半價」可吃到8月17日。