漢堡王「免費吃小華堡」！華堡日2組優惠代碼被挖出　8款買一送一

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漢堡王華堡日活動期間為即日起至8月16日，在官網「線上預訂」指定套餐，選擇8月16日取餐，並輸入優惠代碼「LOVEBK」，就送「原味小華堡」乙顆；加碼輸入優惠代碼「BKWP20」，則可以加價20元開吃「5吋原味華堡」乙顆。
全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）上午10:30後供應；活動指定餐點為華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐。限用「官網外帶訂餐」、門市「國王手機點」、門市「臨櫃點餐」，「自助點餐機」僅限加贈免費小華堡優惠；每筆訂單限定只贈送兩者其中之一，小華堡或華堡均不得客製或更改口味；不得與其他優惠同時併用。
📌8款「買一送一」
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。
📌4款安格斯牛肉堡套餐「第二套半價」
漢堡王即日起至8月17日，每日上午10點半起，限臨櫃與官網，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店，詳情請洽餐廳為準），4款安格斯系列套餐「第二套半價」優惠，現省95元。包括黑醬安格斯/勁濃安格斯/安格斯厚切/花生安格斯等4種牛肉堡套餐，附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。
📌麥當勞：大薯、OREO冰炫風等5款「買一送一」
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
麥當勞歡樂送「深夜食堂」再度開張，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。