8月速食優惠懶人包／麥當勞、必勝客「買一送一」　肯德基殺65折

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麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
麥當勞歡樂送「深夜食堂」再度開張，即日起至8月29日止，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。
📌肯德基「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」399元
肯德基外送隱藏優惠被挖出！以PK APP點餐輸入優惠代碼「50381」，爽吃「咔啦雞腿堡 x 3 + 6塊上校雞塊 + 香酥脆薯(小) x 3 + 百事可樂(小) x 3」，外送價下殺65折只要399元（原價617元），現省218元。在家耍廢不用出門，就有美食送到家最快樂。
提醒大家，若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞兌換券」至訂購留存之手機號碼。消費者可於下次消費滿99元使用（活動即日起至8月31日止）。
📌必勝客：外帶大披薩「買一送一」
必勝客外帶單點披薩「買大送大」，限門市取餐，以價高者計價。外送則有單點比薩「買大送小」。若大比薩選擇630元以下口味，小比薩選擇加價品項，須另外加價。
📌達美樂：外送大披薩、中披薩都「買一送一」
達美樂外送大披薩、中披薩都有「買一送一」優惠，而且8月13日最後一天訂購，其中一款披薩口味選擇「蝦趴酪梨四喜」，還可再獲得「9吋小披薩電子票券」兌換序號一組。提醒大家，披薩以二者當中，原價價位高者計價。
📌21世紀風味館：「買一送一」！韓式炸雞「第二件半價」
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160）。
提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。
📌漢堡王：8款「買一送一」 4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」
漢堡王8月祭出「五臟廟優惠券」，8款「買一送一」包括大杯飲料、中薯條、中辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡(原味)、西部小華堡，爽吃63天；4款個人套餐100元有找；消夜獨家辣雞排只要59元。
漢堡王即日起至8月17日，每日上午10點半起，限臨櫃與官網，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店，詳情請洽餐廳為準），4款安格斯系列套餐「第二套半價」優惠，現省95元。包括黑醬安格斯/勁濃安格斯/安格斯厚切/花生安格斯等4種牛肉堡套餐，附餐為薯條(小)與可樂(中)，指定任2套餐折95元、任4套折190元，以雙數套餐進行折扣優惠。
📌bb.q CHICKEN：指定餐8折！啤酒加價購「買一送一」
bb.q CHICKEN以「去骨蜂蜜蒜味炸雞」搭配新品「海鮮小煎餅」，即日起至8月18日平日時段，推出「韓迷快閃餐」。到店消費出示「韓式炸雞」照片，可享「韓迷快閃餐」8折優惠398元（原價497元）；並加碼購買快閃餐再享「柏克金科隆啤酒」加價購「買一送ㄧ」優惠。提醒大家，照片不限炸雞品牌或品項；芝山店未販售；每店每日限量100組，總計2萬份。
📌拿坡里：炸雞「買6送6」
拿坡里炸雞專賣店暑假即日起至8月17日，祭出「買6送6」划算優惠！買「雞腿二重奏(6塊)」再送「酥炸雞翅(6隻)」，特價319元（原價450元） ，71折就能一次吃到鮮嫩多汁的雞腿與咔滋咬感的雞翅兩種炸雞，而且平常酥炸雞就可是只送不賣的部位。
而且三商i美食卡會員可憑點數1點領取拿坡里炸雞優惠券，「買6送6」套餐就能再折10元，最低可享309元好康價；即日起至8月4日開放領券，兌換至8月17日。
📌頂呱呱：聯名忍者龜！「卡哇邦呱」套餐179元
頂呱呱聯名電影《忍者龜：變種大亂鬥》，在復興門市打造全台唯一地下基地體驗餐廳，同步推出「卡哇邦呱」口袋披薩聯名套餐，口袋披薩 x 1＋原味炸雞 x 1＋阿勇雞塊 x 6＋可口可樂(M) x 1，特價179元（原價219元），即日起至8月31日全台門市（桃園機場店除外）開吃；而且8月31日前，凡購買任一套餐或卡哇邦呱餐，可用40元加購口袋披薩、或49元加購呱呱包（每次限加一份；每人每筆消費限乙次）。
📌繼光香香雞：「哥吉拉咆哮餐」379元
繼光香香雞第二波「哥吉拉咆哮餐」正式上市，即日起至8月30日（或售完為止），香香炸雞(中)＋香香三角骨(中)＋美式脆薯 x 2＋甜心地瓜球 x 2，售價379元，附贈限量哥吉拉限量貼紙組乙組；並可以799元預購全球限量5000個「哥吉拉造型碗」。提醒大家，數量有限，售完為止；商品供應依門市實際狀況為準；不得與其他優惠併用(包含會員優惠)；每一咆哮餐限預購一個造型碗。
📌起家雞：飲料全品項「兩件8折、三件7折」
起家雞即日起至8月31日，飲料全品項「兩件8折、三件7折」，全品項可任選搭配，不得與其他飲品優惠併用。