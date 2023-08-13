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肯德基「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」399元　隱藏優惠代碼曝

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，外送專屬「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」爽吃3組套餐只要399元！21世紀風味館則有「買一送一」、韓式炸雞第二件半價好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，外送專屬「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」爽吃3組套餐只要399元！21世紀風味館則有「買一送一」、韓式炸雞第二件半價好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假一家人或跟朋友一起吃速食最划算！肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」爽吃3組套餐只要399元！而且是外送專屬優惠，不用出門就有美食送到家。21世紀風味館則祭出「買一送一」、韓式炸雞第二件半價好康活動。

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📌肯德基「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」399元
肯德基外送隱藏優惠被挖出！以PK APP點餐輸入優惠代碼「50381」，爽吃「咔啦雞腿堡 x 3 + 6塊上校雞塊 + 香酥脆薯(小) x 3 + 百事可樂(小) x 3」，外送價下殺65折只要399元（原價617元），現省218元。在家耍廢不用出門，就有美食送到家最快樂。

提醒大家，若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞兌換券」至訂購留存之手機號碼。消費者可於下次消費滿99元使用（活動即日起至8月31日止）。

▲搶6000元商機！肯德基雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元。摩斯漢堡「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基外送咔啦雞腿堡隱藏優惠被挖出，3套咔啦雞腿堡餐399元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌21世紀風味館：「買一送一」！韓式炸雞第二件半價
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160）。

提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。

▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）
▲21世紀風味館推出「韓式甜辣炸雞」。（圖／21世紀風味館提供）

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