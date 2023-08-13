肯德基「3咔啦雞腿堡+6雞塊+3薯條+3可樂」399元　隱藏優惠代碼曝

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肯德基外送隱藏優惠被挖出！以PK APP點餐輸入優惠代碼「50381」，爽吃「咔啦雞腿堡 x 3 + 6塊上校雞塊 + 香酥脆薯(小) x 3 + 百事可樂(小) x 3」，外送價下殺65折只要399元（原價617元），現省218元。在家耍廢不用出門，就有美食送到家最快樂。
提醒大家，若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞兌換券」至訂購留存之手機號碼。消費者可於下次消費滿99元使用（活動即日起至8月31日止）。
📌21世紀風味館：「買一送一」！韓式炸雞第二件半價
21世紀風味館七夕情人節，即日起至8月22日祭出一連串優惠活動，2款指定商品「買一送一」，起司烤餅(半片) x 2 優惠價65元（原價130元）、韓式薯餅 x 2 優惠價75元（原價150元）。新上市的韓式炸雞也有「第二件半價」，韓式甜辣炸雞(2入) 優惠價120元（原價160）。
提醒大家，炸雞部位恕無法挑選。微風台大、21TOGO門市恕不參與七夕活動；士林中正門市恕不販售韓式薯餅；經國家樂福、新店家樂福、八德、烏日門市恕不販售起司烤餅，請依現場為主。實際內容與數量依實際販售為準，門市若無現貨則以等值商品更換；本活動不與其他優惠同時併用。