上班注意！大雷雨炸台南、高雄防淹水　6縣市「大雨特報」

中元普渡禁忌掰！拜「三牲漢堡王」　插「三炷香」雞柳條拚達美樂

▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，還插上「三炷香」雞柳條促銷優惠，要和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。（圖／漢堡王提供）
▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，還插上「三炷香」雞柳條促銷優惠，要和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/台北報導

農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王幫民眾省心進貢五臟廟，獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，竟還插上「三炷香」雞柳條，同步搭配促銷優惠，就是打算和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢堡王真是百無禁忌！中元普渡推出期間限定「三牲漢堡」，澎湃在漢堡裡夾入酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排，一次堆疊「豬雞魚」三酥，搭配清新酸甜法式芥末籽醬，並以起士香融三種肉排風味。「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。

▲漢堡王8月24日獵奇開賣「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王8月24日獵奇開賣「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元。（圖／漢堡王提供）
只有這樣還不夠，漢堡王更全新推出「三炷香」華嫩雞柳條，外酥內嫩的微椒Q彈肉感，同步於8月24日至9月6日下殺促銷價33元。中元普渡才期間限定販售的「三牲漢堡」搭配「三炷香」華嫩雞柳條，拜拜靠這套一次傳便便。

▲8月24日至9月6日，限定款「三炷香華嫩雞柳條(三條入)」33元嚐鮮價。（圖／漢堡王提供）
▲8月24日至9月6日，限定款「三炷香華嫩雞柳條(三條入)」33元嚐鮮價。（圖／漢堡王提供）
▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，還插上「三炷香」雞柳條促銷優惠，要和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。（圖／漢堡王提供）
▲農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王獵奇推出一次包辦豬雞魚的「三牲漢堡」，搭配「三炷香」雞柳條。（圖／漢堡王提供）
達美樂則應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！還同步祭出外帶大披薩半價328元起優惠，划算開吃。

▲鬼月遇上中元普渡，靠達美樂「三牲四喜披薩」，一次包半雞豬魚拜拜。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲鬼月遇上中元普渡，靠達美樂「三牲四喜披薩」，一次包半雞豬魚拜拜。（圖／翻攝自達美樂官網）
特價555元的「普渡小套餐」，三牲四喜9吋披薩＋雞翅＋可可酥捲8個＋1.25L可樂；特價1199元的「普渡大套餐」，則有三牲四喜12吋披薩＋12吋披薩＋雞翅2份＋可可酥捲12個＋1.25L可樂，拜拜澎湃有誠意。


鬼月拜拜沒禁忌！中元普渡靠達美樂「三牲四喜披薩」　吃半價優惠

今年鬼月很兇！活屍遊行、墓碑鎮鬼娃復活　樂園「另類消暑」優惠

麥當勞「月底救星」30元漢堡開箱實測　點餐機客製配料加倍不加價

貳樓15週年慶！回歸粉絲敲碗6大經典菜單　抽獎免費吃15次快訂位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀