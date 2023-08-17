中元普渡禁忌掰！拜「三牲漢堡王」 插「三炷香」雞柳條拚達美樂
農曆七月鬼門開，鬼月遇上中元普渡禁忌掰！漢堡王幫民眾省心進貢五臟廟，獵奇推出「三牲漢堡」，澎湃三酥一次包辦豬雞魚，竟還插上「三炷香」雞柳條，同步搭配促銷優惠，就是打算和達美樂「三牲四喜披薩」拚了。
記者蕭涵云/台北報導
漢堡王真是百無禁忌！中元普渡推出期間限定「三牲漢堡」，澎湃在漢堡裡夾入酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排，一次堆疊「豬雞魚」三酥，搭配清新酸甜法式芥末籽醬，並以起士香融三種肉排風味。「三牲漢堡」單點100元、「三牲漢堡」套餐145元，8月24日獵奇開賣。
只有這樣還不夠，漢堡王更全新推出「三炷香」華嫩雞柳條，外酥內嫩的微椒Q彈肉感，同步於8月24日至9月6日下殺促銷價33元。中元普渡才期間限定販售的「三牲漢堡」搭配「三炷香」華嫩雞柳條，拜拜靠這套一次傳便便。
達美樂則應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！還同步祭出外帶大披薩半價328元起優惠，划算開吃。
特價555元的「普渡小套餐」，三牲四喜9吋披薩＋雞翅＋可可酥捲8個＋1.25L可樂；特價1199元的「普渡大套餐」，則有三牲四喜12吋披薩＋12吋披薩＋雞翅2份＋可可酥捲12個＋1.25L可樂，拜拜澎湃有誠意。