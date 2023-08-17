鬼月拜拜沒禁忌！中元普渡靠達美樂「三牲四喜披薩」 吃半價優惠
農曆七月鬼門開，鬼月拜拜沒禁忌！中元普渡拜拜靠達美樂「三牲四喜披薩」澎湃套餐，一次包辦雞豬魚，還有外帶大披薩半價328元起優惠，幫大家輕鬆準備普天同渡的誠意，有拜有保庇。必勝客除了「買1送3」隱藏優惠，平日外帶連續10天開吃6種口味「13吋大披薩199元」。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！還同步祭出外帶大披薩半價328元起優惠，划算開吃。
特價555元的「普渡小套餐」，三牲四喜9吋披薩＋雞翅＋可可酥捲8個＋1.25L可樂；特價1199元的「普渡大套餐」，則有三牲四喜12吋披薩＋12吋披薩＋雞翅2份＋可可酥捲12個＋1.25L可樂，拜拜澎湃有誠意。
而必勝客除了有新莊中原店新開幕「買1送3」優惠，還在全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，6種口味「13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。