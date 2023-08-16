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必勝客新莊中原店「買1送3」！6種口味13吋大披薩199　達美樂半價

▲必勝客新開幕新莊中原店「買1送3」優惠！全門市超有料快閃，即日起至8月25日，連續10天6種口味13吋大披薩199元；達美樂則是「天天半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客新開幕新莊中原店「買1送3」優惠！全門市超有料快閃，即日起至8月25日，連續10天6種口味13吋大披薩199元；達美樂則是「天天半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客新開幕新莊中原店「買1送3」優惠，外帶披薩「買大送大」，再送BBQ口味烤雞和1.25L可樂一瓶，超澎湃。而且全門市超有料快閃，即日起至8月25日，連續10天6種口味13吋大披薩199元！達美樂則是「天天半價」。

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📌必勝客：新莊中原店新開幕「買1送3」
新莊的朋友有口福了！必勝客新莊中原店新開幕，祭出限店限時「買1送3」優惠活動！外帶單點披薩「買大送大」，再送BBQ口味烤雞2腿2翅（2節翅/翅腿）＋可樂1.25L一瓶，以大披薩價高者計價。提醒大家，披薩若選擇升級餅皮需額外加價；BBQ口味烤雞2腿2翅，恕不開放選擇部位。

▲必勝客「買1送3」相當於外帶比薩買大送大，再送「旋風肉桂捲(5入)」和可樂，1/3新春限定「財圓滾滾金干蝦比薩」可以嚐鮮。（圖／必勝客提供）
▲必勝客新開幕新莊中原店，限店限時祭出「買1送3」優惠活動。（圖／必勝客提供）
📌必勝客：6種口味「13吋大披薩199元」
不是新莊人也沒關係，必勝客全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，連續10天「6種口味13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。

▲《進擊的巨人》臉孔比薩使用食材，包括蟹肉棒、玉米筍、年糕、章魚塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔披薩熱賣中；再推出超有料快閃6種口味「13吋大披薩199元」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：天天半價！外帶6款「大披薩199元」
達美樂即日起全台188家門市同步，祭出外帶6款「大披薩天天199元」半價活動，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，不限平假日、不限時段，通通享有優惠價199元。據業者表示，這一波優惠活動，目前沒有截止日期，號召披薩控放心開吃。

而且8月17日起並同步展開網路活動，粉絲憑「其他家優惠券」，不論使否在效期內，網路訂購達美樂外帶披薩半價199元起優惠，還贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出10,000片，各店送完為止。

▲達美樂最新「世界10大起司」四喜披薩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂也下殺天天半價！外帶6款「大披薩199元」。（圖／記者蕭涵云攝）

達美樂6款「大披薩天天199元」！必勝客買1送1　拿坡里炸雞買6送6

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