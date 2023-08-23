肯德基7款買一送一！「6塊炸雞蛋撻桶」369元　下殺66元套餐優惠

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普渡必拜五臟廟也有中元澎湃優惠，即日起至8月25日，開放預購最划算的「40561」中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才369元；「50406」蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 2＋QQ球＋原味蛋撻 x 6」只要379元。
還有通通下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。
而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。