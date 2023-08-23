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肯德基7款買一送一！「6塊炸雞蛋撻桶」369元　下殺66元套餐優惠

▲肯德基開學季，8月26日起下殺5折起、7款買一送一優惠，普渡「中元保庇桶」6塊炸雞＋6顆蛋撻才369元，應戰拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元；下殺66元套餐力拚麥當勞夏季優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開學季，8月26日起下殺5折起、7款買一送一優惠，普渡「中元保庇桶」6塊炸雞＋6顆蛋撻才369元，應戰拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元；下殺66元套餐力拚麥當勞夏季優惠券。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基超佛心！吃完七夕情人節粉紅炸雞套餐後，體恤學生即將開學，8月26日起連續7天下殺5折起優惠，7款「買一送一」爽吃薯條、玉米濃湯和冰淇淋大福；搭配普渡必拜五臟廟的「中元保庇桶」，「6塊炸雞＋6顆蛋撻」才369元，應戰拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元；還有下殺66元銅板價的下午茶小套餐，「4塊雞塊＋蛋撻＋綠茶」解饞剛剛好；力拚麥當勞「夏季優惠券」再推出109元漢堡套餐。

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肯德基開學季8月26日至9月3日限9天，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。

普渡必拜五臟廟也有中元澎湃優惠，即日起至8月25日，開放預購最划算的「40561」中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才369元；「50406」蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 2＋QQ球＋原味蛋撻 x 6」只要379元。

▲搶6000元商機！肯德基雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元。摩斯漢堡「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開學季「買一送一」、小套餐下殺66元，中元保庇「6塊炸雞蛋撻桶」369元。（圖／記者蕭涵云攝）
還有通通下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。

而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。

▲肯德基「青花椒系列」下殺67折優惠，個人套餐135元、「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「青花椒系列」椒麻好滋味，也有最低6折起優惠。（圖／肯德基提供）
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里「1台斤腿排桶」199元、「2台斤腿排桶」389元。（圖／三商餐飲提供）
📌麥當勞：夏季優惠券買一送一　歡樂送也「買一送一
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。

麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲台灣麥當勞今（21）日起正式調漲價格，套餐貴10元、薯條漲5～7元。掀起網友熱論能破解漲價的「神級點法」，除了靠「甜心卡」搭配「1+1銅板輕鬆點」、再善用「點點卡」，還有省錢必吃的隱藏版「30元漢堡」、得來速貴賓卡專屬優惠，都成為超夯話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「夏季優惠券」買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

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