拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

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即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。
📌必勝客：6種口味「13吋大披薩199元」
不是新莊人也沒關係，必勝客全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，連續10天「6種口味13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。
📌達美樂：天天半價！外帶6款「大披薩199元」
達美樂即日起全台188家門市同步，祭出外帶6款「大披薩天天199元」半價活動，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，不限平假日、不限時段，通通享有優惠價199元。據業者表示，這一波優惠活動，目前沒有截止日期，號召披薩控放心開吃。
即日起並同步展開網路活動，粉絲憑「其他家優惠券」，不論使否在效期內，網路訂購達美樂外帶披薩半價199元起優惠，還贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出10,000片，各店送完為止。