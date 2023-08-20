7-11價格牌藏3種顏色！「背後超貼心用途」曝光：一堆人不知道

拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

▲歡慶畢業季，拿坡里炸雞專賣店1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶599元，加碼灑粉薯條買一送一優惠。電商618購物節必勝客PK雙饗卡APP，搶冰藏起司塔6元、6吋比薩18元。（圖／三商餐飲提供）
▲歡慶畢業季，拿坡里炸雞專賣店1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶599元，加碼灑粉薯條買一送一優惠。電商618購物節必勝客PK雙饗卡APP，搶冰藏起司塔6元、6吋比薩18元。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

中元普渡拜拜必Buy優惠！「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞專賣店，驚喜回歸大份量炸雞桶，整桶都是雞腿的「1台斤腿排桶」，最低199元隱藏優惠被挖出；「2台斤腿排桶」祭五臟廟很可以。必勝客除了《進擊的巨人》披薩，也推出6種口味「13吋大披薩199元」，達美樂也拚外帶6款「大披薩天天199元」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。

▲拿坡里炸雞吃到爽！即日起至4/11，「2公斤腿排桶」特價599元，加碼胡椒雞翅「買5送5」只要99元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞「2公斤腿排桶」最低只要389元。（圖／三商餐飲提供）
📌必勝客：6種口味「13吋大披薩199元」
不是新莊人也沒關係，必勝客全門市超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，連續10天「6種口味13吋大披薩199元」，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，尤其「亂牙齒」巨人意外受到注目。《NOWnews今日新聞》記者訪問到必勝客店員，無奈透露製作時間將近10～15分鐘，要花一般比薩3倍長時間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，尤其「亂牙齒」巨人意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：天天半價！外帶6款「大披薩199元」
達美樂即日起全台188家門市同步，祭出外帶6款「大披薩天天199元」半價活動，包括青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，不限平假日、不限時段，通通享有優惠價199元。據業者表示，這一波優惠活動，目前沒有截止日期，號召披薩控放心開吃。

即日起並同步展開網路活動，粉絲憑「其他家優惠券」，不論使否在效期內，網路訂購達美樂外帶披薩半價199元起優惠，還贈送新鮮現烤蝴蝶酥一片，全台預計送出10,000片，各店送完為止。

達美樂6款「大披薩天天199元」！必勝客買1送1　拿坡里炸雞買6送6

必勝客大披薩199元！達美樂2個中披薩299元　夏抗漲優惠拚5天

中元普渡禁忌掰！拜「三牲漢堡王」　插「三炷香」雞柳條拚達美樂

鬼月拜拜沒禁忌！中元普渡靠達美樂「三牲四喜披薩」　吃半價優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀