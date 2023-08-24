山道猴子的一生「真人版」拍出來了！雙女主還原度破表：莫忘初衷

達美樂「12款披薩77元起」今開搶7天　官方嗆聲：備貨超過30萬顆

▲達美樂今突然宣佈限時7天優惠活動開跑，祭出「12款披薩77元起」，5款6吋個人披薩77元、7款9吋小披薩147元，還先嗆聲「備貨超過30萬顆」。（圖／達美樂提供）
▲達美樂今突然宣佈限時7天優惠活動開跑，祭出「12款披薩77元起」，5款6吋個人披薩77元、7款9吋小披薩147元，還先嗆聲「備貨超過30萬顆」。（圖／達美樂提供）

記者蕭涵云/台北報導

達美樂真的太狂！今（24）日突然宣佈限時7天優惠活動開跑，祭出「12款披薩77元起」，包括5款6吋個人披薩77元、7款9吋小披薩147元，官方還先嗆聲「備貨超過30萬顆」，還有人氣甜食現烤蝴蝶酥及巧克力可可酥捲，也只要「2樣77元」，用好康陪消費者過完暑假最後一週，力拚必勝客《進擊的巨人》披薩聯名周邊開賣。

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台灣達美樂繼推出「客家小炒＋梅干扣肉」台味披薩後，今天宣布開跑全台限時7天的「夏季777活動」優惠，即日起至8月30日連續一週，祭出「12款披薩77元起」大優惠。達美樂行銷公關先表示 「活動一週我們預估提供超過30萬顆美味披薩」，不怕消費者買爆。

▲農曆七月鬼門開沒禁忌，鬼月遇上中元普渡拜拜，達美樂「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，加碼外帶半價優惠，有拜有保庇。必勝客「買1送3」隱藏優惠，平日外帶6種口味「13吋大披薩199元」。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲達美樂最新優惠「12款披薩77元起」，5款6吋個人披薩77元、7款9吋小披薩147元。（圖／翻攝自達美樂官網）
外帶5款「6吋個人披薩」77元，包括總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。 而且加購2款甜品，包括現烤蝴蝶酥2個加巧克力可可酥捲4個，2樣也只要77元。

▲達美樂「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」、「客家雙喜披薩」，可搭配外帶天天半價優惠。（圖／達美樂提供）
▲達美樂「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」、「客家雙喜披薩」，可搭配外帶天天半價優惠。（圖／達美樂提供）
另外達美樂「天天半價」優惠活動也沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀熱潮，「必勝の巨人祭」第二彈活動，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）
▲必勝客《進擊的巨人》聯名第二彈，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）
而開賣《進擊的巨人臉孔比薩掀起熱潮的必勝客，也再曝光「必勝の巨人祭」第二彈活動，消費可享加價購兌換台灣限定「聯名周邊」，全球獨家限量發行「進擊の三角盤」、「熱血の保溫袋」共7款商品。還公布「必勝の周年慶」，不限金額下單就送999元商品兌換券。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，網友熱烈討論還原度，巨人的「亂牙齒」意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）

達美樂「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜披薩！外帶半價　被必勝客帶壞

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