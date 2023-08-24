達美樂「12款披薩77元起」今開搶7天 官方嗆聲：備貨超過30萬顆
達美樂真的太狂！今（24）日突然宣佈限時7天優惠活動開跑，祭出「12款披薩77元起」，包括5款6吋個人披薩77元、7款9吋小披薩147元，官方還先嗆聲「備貨超過30萬顆」，還有人氣甜食現烤蝴蝶酥及巧克力可可酥捲，也只要「2樣77元」，用好康陪消費者過完暑假最後一週，力拚必勝客《進擊的巨人》披薩聯名周邊開賣。
記者蕭涵云/台北報導
台灣達美樂繼推出「客家小炒＋梅干扣肉」台味披薩後，今天宣布開跑全台限時7天的「夏季777活動」優惠，即日起至8月30日連續一週，祭出「12款披薩77元起」大優惠。達美樂行銷公關先表示 「活動一週我們預估提供超過30萬顆美味披薩」，不怕消費者買爆。
外帶5款「6吋個人披薩」77元，包括總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。 而且加購2款甜品，包括現烤蝴蝶酥2個加巧克力可可酥捲4個，2樣也只要77元。
另外達美樂「天天半價」優惠活動也沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。
而開賣《進擊的巨人》臉孔比薩掀起熱潮的必勝客，也再曝光「必勝の巨人祭」第二彈活動，消費可享加價購兌換台灣限定「聯名周邊」，全球獨家限量發行「進擊の三角盤」、「熱血の保溫袋」共7款商品。還公布「必勝の周年慶」，不限金額下單就送999元商品兌換券。