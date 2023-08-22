必勝客《進擊的巨人》比薩7款「聯名周邊」曝　一招收999元商品券

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業者則趁勢再曝光「必勝の巨人祭」第二彈活動，加碼推出全球獨家發行、台灣限定《進擊的巨人》周邊商品，即日起至10月10日，PK 雙饗卡 APP限定，訂單滿400元即可加價購買，全台限量8000個，相當於每間門市只有不到100份，巨人控們開搶了。
擁有6款人氣調查兵艾連、米卡莎及里維兵長，還有九大巨人中的超大型巨人及始祖巨人等重要角色的「進擊の三角盤」盲盒，即日起只要訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個；而以主角艾連及超大型巨人為創作發想的「熱血の保溫袋」，採雙面實用設計，即日起則只要消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。
必勝客更祭出「必勝の周年慶」，即日起至10/10、不分平假日，PK 雙饗卡 APP限定使用，不限金額下單就送「999元商品兌換券」，分別享有消費滿399元送「大薯金幣」乙份(價值59元)、消費滿799元送「芝心腸」乙份(價值180元)、消費滿999元送「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」乙份及「夏威夷個人比薩」乙份(價值294元)、消費滿1099元送「肉食派對拼盤」乙份(價值469元)。
而另一家披薩業者達美樂，則被必勝客帶壞，開賣「台灣在地披薩」系列，與客委會合作研發「客家小炒披薩」與「梅干扣肉披薩」，選用紮實有嚼勁的雲林豆干，南投嫩鮮豬肉處理略帶焦香感後搭配，再加上清脆爽口的芹菜與紅椒提味，超下飯的必吃台味和餅皮融為一體；還直接打造雙拼口味的「客家雙喜披薩」，兩種願望一次滿足。
更搭上目前「天天半價」優惠活動，即日起「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。