達美樂「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜披薩！外帶半價　被必勝客帶壞

必勝客《進擊的巨人》比薩7款「聯名周邊」曝　一招收999元商品券

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀熱潮，「必勝の巨人祭」第二彈活動，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀熱潮，「必勝の巨人祭」第二彈活動，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客《進擊的巨人臉孔比薩開賣掀起熱潮，業者再曝光「必勝の巨人祭」第二彈活動，消費可享加價購兌換台灣限定「聯名周邊」，全球獨家限量發行「進擊の三角盤」、「熱血の保溫袋」共7款商品。還公布「必勝の周年慶」，不限金額下單就送999元商品兌換券。達美樂則跟著學壞，開賣「客家小炒披薩」與「梅干扣肉披薩」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客聯名《進擊的巨人》開賣神還原巨人臉孔比薩，著實考驗店員「擺臉」手工藝的難度，網路上紛紛曬起諸多「歪腰」巨人照，反而吸引更多消費者搶購，想見證巨人「亂牙齒」、「口腔癌」、「檳榔嘴」等特殊造型。

▲「進擊の三角盤」盲盒有6款重要角色，即日起只要PK 雙饗卡 APP訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個。（圖／必勝客提供）
▲「進擊の三角盤」盲盒有6款重要角色，即日起只要PK 雙饗卡 APP訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個。（圖／必勝客提供）
業者則趁勢再曝光「必勝の巨人祭」第二彈活動，加碼推出全球獨家發行、台灣限定《進擊的巨人》周邊商品，即日起至10月10日，PK 雙饗卡 APP限定，訂單滿400元即可加價購買，全台限量8000個，相當於每間門市只有不到100份，巨人控們開搶了。

▲雙面「熱血の保溫袋」，即日起只要PK 雙饗卡 APP消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。（圖／必勝客提供）
▲雙面「熱血の保溫袋」，即日起只要PK 雙饗卡 APP消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。（圖／必勝客提供）
擁有6款人氣調查兵艾連、米卡莎及里維兵長，還有九大巨人中的超大型巨人及始祖巨人等重要角色的「進擊の三角盤」盲盒，即日起只要訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個；而以主角艾連及超大型巨人為創作發想的「熱血の保溫袋」，採雙面實用設計，即日起則只要消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。

▲獨特切片比薩造型的「進擊の三角盤」。（圖／必勝客提供）
▲獨特切片比薩造型的「進擊の三角盤」。（圖／必勝客提供）
必勝客更祭出「必勝の周年慶」，即日起至10/10、不分平假日，PK 雙饗卡 APP限定使用，不限金額下單就送「999元商品兌換券」，分別享有消費滿399元送「大薯金幣」乙份(價值59元)、消費滿799元送「芝心腸」乙份(價值180元)、消費滿999元送「松露牛肝菌干貝起司紙包飯」乙份及「夏威夷個人比薩」乙份(價值294元)、消費滿1099元送「肉食派對拼盤」乙份(價值469元)。

▲必勝客「必勝の巨人祭」第二彈，推出7款聯名周邊。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「必勝の巨人祭」第二彈，推出7款聯名周邊。（圖／必勝客提供）
而另一家披薩業者達美樂，則被必勝客帶壞，開賣「台灣在地披薩」系列，與客委會合作研發「客家小炒披薩」與「梅干扣肉披薩」，選用紮實有嚼勁的雲林豆干，南投嫩鮮豬肉處理略帶焦香感後搭配，再加上清脆爽口的芹菜與紅椒提味，超下飯的必吃台味和餅皮融為一體；還直接打造雙拼口味的「客家雙喜披薩」，兩種願望一次滿足。

▲達美樂開賣台灣系列披薩，「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，外帶半價優惠還加碼說客語「來食飯」送罐裝可樂一瓶。真的被必勝客帶壞了！（圖／達美樂提供）
▲達美樂開賣台灣系列披薩，「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，外帶半價優惠還加碼說客語「來食飯」送罐裝可樂一瓶。真的被必勝客帶壞了！（圖／達美樂提供）
更搭上目前「天天半價」優惠活動，即日起「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。

▲達美樂開賣台灣在地口味，「客家小炒」、「梅干扣肉」披薩。（圖／達美樂提供）
▲達美樂開賣台灣在地口味，「客家小炒」、「梅干扣肉」披薩。（圖／達美樂提供）

獨／必勝客《進擊的巨人》亂牙齒比薩？店員無奈：花3倍時間製作

影音／必勝客《進擊的巨人》比薩開箱！粉絲笑牙齒不整齊　彩蛋曝

達美樂「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜披薩！外帶半價　被必勝客帶壞

拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀