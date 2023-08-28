三媽臭臭鍋人潮減少了！老饕揭「致命原因」 10年前價格驚呆
台灣人可以說是非常喜愛吃小火鍋，近幾年甚至有多家小火鍋店連半夜市場都在搶攻，各路品牌也相繼創立。然而說到小火鍋，大家一定都會想到台灣經典品牌「三媽臭臭鍋」，至今仍然分店不少。不過，近日卻有網友發現，三媽臭臭鍋的生意大不如前，引起廣大迴響，不少老饕點破其中原因。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「前幾天經過三媽臭臭鍋時，發現盛況已經不再，以前週末顧客一定都是大爆滿，甚至還要排隊才吃得到，現在不要說沒坐滿，店內客人只有小貓兩三隻，不知道是不是最近飲食習慣改變，還是大家都跑去吃別的小火鍋品牌了？」
貼文一出，不少老饕紛紛點破致命點就是「價格」，「以前三媽就是便宜所以生意好，現在漲到跟許多小火鍋店一樣，選擇又少當然打不贏」、「小火鍋市場已經競爭到非常激烈，很多自助吧、飲料冰淇淋，甚至有提供涼麵等主食的店家出現，三媽也沒有價格優勢了，當然人變少」、「三媽漲價到跟其他家差不多，食材沒有給得比較好，人才會愈來愈少。」
事實上，相信在數十年前，不少民眾應該都有吃過「真百元」三媽臭臭鍋的時代，不過隨著物價逐年上揚，加上人事成本的提升，三媽臭臭鍋基本款也從100元一路漲到150元起跳，加上小火鍋市場競爭激烈，不少品牌陸續開幕，主打更多吸引人的自助吧服務，讓三媽臭臭鍋「價格優勢」不再！如何轉型力拼生意回溫，也是三媽臭臭鍋的一大課題。