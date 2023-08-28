必比登美食「搭捷運吃爆」！黃金路線曝光 北捷地圖爽吃45家
知名國際美食評鑑《米其林指南》日前公布台灣2023年139家必比登推介名單，其中台北有45家入選，幾家歡樂幾家愁，呼聲最高、蟬聯5屆的阜杭豆漿卻在本次落榜。然而台北捷運公司非常用心，特別將這45家入選的店家結合「捷運路線」圖，指引民眾搭乘捷運就能爽吃必比登美食，以淡水信義線有16家最多。
記者張嘉哲/綜合報導
台北捷運日前在臉書上貼文指出「《台灣米其林指南2023》，必比登推介台北市共有45家入選，涵蓋各種料理，下次只要問說要吃什麼，有人再說『都可以』或『隨便』的時候就把這張圖給他，按照這張圖去選的話準沒錯喔！」
只見貼出的捷運地圖當中，各式各樣的美食餐廳散佈在各個捷運路線當中，其中淡水信義線是涵蓋最多店家的，包括杭州小籠包、鼎泰豐、雞家莊、鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵、都一處等等；板南線則有老山東牛肉家常麵店、小小樹食、無名推車燒餅、祥和蔬食、雙月食品、小王煮瓜等等。
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「完全不需要自己找怎麼去，捷運地圖收起來就可以了，超用心」、「超強的一張地圖，馬上就收起來」、「謝謝小編，實在太用心了」、「淡水信義線根本可以安排一日美食之旅，太讚了」。