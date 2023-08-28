麥當勞超狂開賣「450元螯龍蝦堡」套餐！回歸香芋派　買1送1延長

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滿足海鮮控，台灣麥當勞今年夏天重磅推出，使用100%野生美洲螯龍蝦特製的「螯龍蝦堡」，以熟食冷拌的料理方式，將甘甜的野生螯龍蝦肉拌入酸甜略帶檸檬清香的檸檬蛋黃醬，搭配爽脆切絲及原葉生菜，並夾入塗抹無鹽奶油的香烤布里歐麵包，整體口感豐富又清爽，襯托鮮美多汁的龍蝦肉。8月30日至9月19日（或售完為止），全台限量30萬份，單點385元、經典套餐450元，將限店、限量重磅登場。
📌人氣「香芋派」限量回歸！全新單品咖啡「秘魯高原之星」
鐵粉們不用再敲碗了！麥當勞人氣甜點「香芋派」限量回歸！酥脆派皮裡包覆香甜濃郁的芋頭内餡，每咬一口都能感受到熱騰騰的飽滿內餡香氣四溢，連芋頭控也認證，可是吃得到綿密芋泥與芋頭顆粒。8月30日起開賣（售完為止）。
另外，8月30日也限期推出全新「秘魯高原之星單品咖啡」，嚴選來自秘魯安地斯山脈孕育的阿拉比卡豆，融合莓果、堅果與巧克力香氣的豐富口感，活動期間購買一杯單品咖啡，即贈一個單品咖啡杯墊，限量供應、售完為止。
📌麥當勞歡樂送「買一送ㄧ」優惠再延長
麥當勞歡樂送最新優惠，8月30起至9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌麥當勞歡樂送「深夜食堂」豪爽餐 延長至9月19日
麥當勞歡樂送「深夜食堂」再開張，8月30日至9月19日，以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。「深夜雞塊雞腿豪爽餐（2塊麥脆雞腿＋10塊麥克雞塊＋大薯＋2杯$38冷/熱飲）」288元，「深夜雞塊鷄腿餐（1塊麥脆雞腿＋6塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元，「深夜雞塊雙饗餐（12塊麥克雞塊＋大薯＋1杯$38冷/熱飲）」188元。