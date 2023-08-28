日本核廢水入海引憂慮！環團：台灣水產首當其衝、應加強監測

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他警告說：「有機結合的氚（OBT）在生物體內具有生物可利用性，並且在海洋食物鏈中是高度流動的，有機結合的氚（OBT）在輻射方面比起氚水具有更大的影響」，在海陸風影響的情況下，銫、鈽等放射性核種會通過海洋氣膠和海水飛沫從海洋轉移到陸地，輻射污染可能向內陸延伸十英里。
各國漁民也分享了對於核廢水排放後對生計影響的擔憂，在福島縣從事漁業超過55年的小野春雄（Haruo Ono）表示：「不僅是我，福島縣的漁民都反對將核廢水排放到海洋中」，他對於福島的海洋受到放射性污染，可能造成生計的影響感到擔憂，並指出「東日本大地震後，他在築地市場聽到有人說過，不會購買福島縣的魚產品，現在，隨著污染水排放到海洋，這樣的噩夢似乎將再次重演。
全國廢核行動平台日前發聲明指出，日本漠視國內與國際社會長期以來的反對意見，仍堅持排放核廢水的計畫，令人遺憾與失望，全國廢核行動平台將會持續反對日本排放核廢水的計畫，與國際環境組織共同串連行動，「反對日本在海洋傾倒核廢水的全球運動網絡」將會展開新的共同行動，如在9月18日至19日的聯合國永續發展峰會之前，在紐約聯合國總部舉行的全球舉行燭光集會在內的各種可能手段，台灣也將響應。
綠色和平日本辦公室日前批評日本政府將福島核廢水傾倒太平洋的決定，是無視科學證據，侵犯日本和太平洋地區人民人權，也不符合《聯合國海洋法公約》。更重要的是，這樣的決定輕忽了廣大民眾和漁民的擔憂。日本政府和核電廠的營運方東京電力公司（TEPCO）聲稱，為達最終除役目標，除了排放之外別無他法。這也凸顯了2011年中毀壞的核電廠除役計劃的失敗，沒有有效的解決方式阻止數以萬噸的污染水持續增加。
綠色和平認為，台灣水產業每年貢獻數百億元的經濟產值，在此次事件上首當其衝，政府必須就核廢水排放一事上，一方面為漁業在監測、檢測，以及賠償安排上與日本當局交涉，同時也應該借鑑前車，在未來的能源規劃中全面淘汰核電，以免台灣同樣陷入核災的泥沼當中。
對此，農業部漁業署日前表示，當初日本政府宣布排放時，漁業署即表達過不同意的立場，因應日方強行排放，將提高檢測量能，尤其針對國人食用大多是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，會加強秋刀魚的檢測。
漁業署長張致盛說，截至目前國產水產品都沒有問題，未來若真的發生影響，政府已做好前置作業，包括建立好環境背景值，可提出完整證據、數據，來證明是否有因果關係，進而保障漁民、民眾權益；至於排放衝擊，還需要更多數據佐證，目前仍無法估計，將與原能會討論，如何調整檢測流程，是否逐船、逐批檢測，還要看檢測量能與實際監控報告來評估。
他強調會從三大源頭管理，包括撈捕時的海域、到港上市前的漁港，以及上市後的抽檢，相信只要源頭沒問題，後端就不會有問題。
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