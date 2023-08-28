涉im.B吸金25億遭收押！主嫌曾耀鋒押期將滿 預計本週偵結
不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆，涉嫌吸金25億元，有超過5000人被騙，被害人組自救會向媒體、立委投訴，引發關注。事後，負責人曾耀鋒等人被拘提到案並遭羈押禁見。由於曾等人的羈押期限將在下週9月5日屆滿，預計台北地檢署最快在本週將全案偵結起訴。
記者潘千詩／台北報導
檢警調查，曾耀鋒於2015年間成立「im.B」平台，找來名人盛竹如的照片對外宣傳，2023年4月底卻爆出，該平台以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元。
專案小組調查，曾耀鋒具有四海幫海鐵堂背景，且因重利、詐欺、妨害自由3罪遭通緝，因擔心身分曝光，對外化名「曾國緯」。
今（2023）年4月底，曾耀鋒在台中協商會中自白坦承，有高達9成以上債權都是假的，當場鞠躬道歉，還承諾會用10年時間來償還本金，但協商會後，涉將1百多萬存款提領一空，關閉桃園總公司關，帶著女友張淑芬逃往宜蘭。
5月初，檢警在台北、新北、桃園、宜蘭等地拘提曾耀鋒、曾明祥父子、曾的女友張淑芬、公司員工等8人到案，並查扣曾等人名下大批名牌包、名酒及不動產。法務部行政執行署已將部分名牌包、名酒拍賣，以便發還被害人。