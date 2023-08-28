台灣交通又紅到國外！外國旅客騎機車按喇叭 男駕駛持球棒怒攔車
日前台灣交通亂象登上國際媒體，更被封上「行人地獄」之名，甚至連美國、英國、澳洲、加拿大、日本等國家的台灣旅遊須知中，都有提及台灣交通十分不安全。昨（27）日又有國外旅客在論壇Reddit上發文，表示自己在台灣騎機車遭男駕駛持球棒攔下，完整畫面曝光引爆台灣民眾譁然。
記者潘毅/綜合報導
昨（27）日一位外國網友於Reddit表示，目前人在台灣旅遊，當天要從台東騎機車到花蓮，結果在中途道路時，遇到一輛皮卡車想從內側汽車道切到外車道，當他按下喇叭提醒，沒想到對方卻突然急煞，隨後持球棒下車還朝向他們揮舞。
當事人隨即拍下影片、照片當作證據，隨後發上Reddit論壇，更忍不住疑惑「這種行為在台灣很常見嗎？這是我第一次在此地遇到這種路怒情況，警方還說我們沒做錯任何事，難道我們當下應該騎上人行道讓對方路嗎？抱歉我還有點在驚恐之中，有些語無倫次」。
該貼文下方也引出不少外國網友，分享在台灣遇過的交通亂象，事件曝光後被轉發到PTT，鄉民也紛紛傻眼「丟臉丟到國外去」、「外國人肯定傻眼，在台灣按喇叭就是要叫前面的下來輸贏的」、「這麼明顯了還不扣牌的話台灣就是笑話」。