男星「天天上健身房、只吃水煮餐」仍罹大腸癌　揭貪小便宜救了他

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沒想到，做完檢查後的某一天，他突然接到醫院來電，被告知糞便潛血檢查結果是陽性，回診後確認罹患大腸癌一期，可以透過手術迅速處理，已安排九月要再去做大腸鏡，並把癌症部位切除。
涂晨洋驚呼，自己不抽菸、不喝酒，吃大量蔬菜水果，甚至飲食幾乎都只用水煮，鮮少加調味料，也不碰燒烤或是油炸物，還幾乎天天上健身房，直問「怎麼會是我！」不過，他在做檢查前確實曾出現血便情形。
不菸不酒又不吃燒烤，為何會得大腸癌？台安醫院大腸直腸外科主任醫師糠榮誠在節目中說，罹患大腸癌有3因素，一是吃很多東西、總是拉肚子並刮到黏膜，黏膜破損後，剛好又有致癌基因，加上又吃了燒烤等致癌物，刺激誘發致癌基因，黏膜傷口慢慢產生變化，長成息肉，「息肉變成癌症一般要5到10年」，呼籲民眾一定要定期檢查。
糠榮誠也指出，若家族有大腸癌病史，發現如廁習慣改變，又有血便情形要趕快就醫。不過，「血便」也有可能是痔瘡，要如何分辨？他指出，「如廁後糞便和鮮血分開，這是痔瘡」，但如果是直腸癌腫瘤，血會和糞便混在一起，提醒如廁後一定要留意大便型態，若是暗紅色的大便要小心。
此外，糠榮誠也提醒，糞便潛血檢測的準確性只有70%，「真的覺得怪怪的，可做大腸鏡檢驗」若聽見家族親友有罹患大腸癌要開刀，就表示你是大腸癌高危險族群，要提早至40歲就要定期檢查，別等到50歲以上有2年1次免費的糞便潛血檢查才去做。