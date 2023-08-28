台南交通「全台最亂」絕非冤枉！Cheap怒曬證據：慢車道變停車場
知名網紅「Cheap」在YouTube上擁有120萬名訂閱者，他平時十分關注台灣交通議題，日前也與其他路權團體發起820「還路於民大遊行」，希望喚起全民對於交通亂象的關注。不過遊行才剛結束，Cheap卻又在台南目睹交通亂象，忍不住大喊：「把慢車道當停車場，台南的交通真的很亂，交通事故死傷第一，真的沒冤枉你」。
記者潘毅/綜合報導
Cheap在26日時於臉書上貼出一段影片，並表示自己上禮拜前往台南永康區演講沒想到一下交流道「就感受到滿滿的台南風情」，他隨後解釋，台南最常看到的道路設計，如我影片這樣，兩線車道，其中一線或兩線禁行機車，然後最外側再畫一條慢車道，但「沒有人行道又沒有避車彎，汽車就把慢車道當停車場，交通不混亂才有鬼」。
隨後Cheap也找出資料，發現光是永康區，去年度交通事故就高達1萬2422件「平均一天34起」，不禁感嘆「台南的交通真的很亂，交通事故死傷第一，真的沒冤枉你，道路規劃就有根本問題，不要說什麼台南人素質差，每次只會加強執法，真是爛透了！」
畫面曝光後，也吸引大批台南在地人無奈留言：「如果能好好整治的話，台南應該可以有更好的觀光發展…明明府城能逛的地方很多的說」、「真的說到台南人的心坎裡了」、「台南日常」，網紅郭鬼鬼也坦言「台南人已習慣成自然，平時我開車騎車都是全集中呼吸防禦駕駛」。