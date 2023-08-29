中元普渡神準心理測驗！選最吸引你的圖　揪出「你心裡的厭世鬼」

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1、厭世鬼
你容易對事物失去興趣，覺得很多人事物都沒有意思，說是厭世但又不是真的想去死，就是對生命沒有熱情啦！快點起身去探索這個世界，待在原地只會漸漸枯萎。
2、懶惰鬼
你有行動上的困難，即使有很棒的想法也難以付諸實現，說你懶惰你可能不以為然，但看看你是不是又在追劇？還是在放空發懶？（靈魂拷問）或許你需要隊友來鞭策你。
3、孤魂野鬼
你容易感到困惑與茫然，心中的答案也總是忽明忽暗，時常不知道該如何做決定才好。建議你注意每個感覺與徵兆，那都是可以指引你方向的指標喔！試著做決定並且堅持下去。
4、沒有鬼
你的心中住著光明，坦蕩且無所畏懼，正所謂心安人就平安，你的心裡沒有鬼，鬼都在外面，看到你就閃遠遠。
5、伺機而動的摸壁鬼
你心裡的鬼難以捉摸，沒有固定的形狀，或許這關乎於你自身的善變與不穩定感。建議你找到自己的中心，堅定不移。那麼，那些容易產生各種雜音的摸壁鬼，他們自己就會離開了喔。
6、招小人的鬼
你心中的鬼都具體存在於現實中，他們是你生活中或工作上的小人，被人「衝康」可能是你的日常。這⋯⋯念經超渡可能都沒用喔，把人際關係處理好，就沒鬼了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。