人物／賈靜雯笑認女兒愛公主裝「意見多」　沒化妝穿禮服：很奇怪

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「從以前我最喜歡就是最單純的白鑽、鑽石」，然而有了小朋友後，賈靜雯直呼「好像世界都不一樣了，會有非常多的色彩」，坦言變得喜歡彩鑽。「其實讓我選的話，我會想要收藏藍鑽跟黃鑽」，自招現階段最欣賞這兩種寶石色澤。
問到咘咘和波妞現在還會為媽媽的打扮，出主意或評價嗎？賈靜雯題目才聽到一半，便點頭如搗蒜地直呼「嗯！非常」，語畢還大笑出來，「就像我去試衣服，現在暑假所以帶著她們一起跑，那天去定裝，她們也有非常多意見」。
賈靜雯表情豐富地回想，「譬如說我穿了禮服，他們會有這個好看、這個不好看」很多意見，竟還直言「媽媽你應該要化妝，你沒有化妝穿這個很奇怪，」逗得她講完也忍不住大笑！直說她們都會有非常多的想法，但覺得「能夠跟她們一起選擇我要工作的服裝啊、或者是鞋子」很有意思，賈靜雯也認為，會很想聽聽女兒們的意見，想知道「在她們眼光中的媽媽怎樣是最漂亮的」。
請洋溢幸福笑容的賈靜雯，分享近期的「幸福時刻」。她先笑出聲後解釋，認為「每個人對幸福的定義，以及每個人的要求不一樣」；現在問她的話，她最想分享的，便是「在我最近工作很忙碌的時刻，覺得有個神隊友可以幫你分擔家裡的擔憂，那就是很幸福的時候了」，低調放閃修杰楷。
分享具有傳承意義的珠寶，賈靜雯則深思，「對喔，我有三個女兒，應該是依照女兒不同的性格去選擇『像她們』的珠寶」，她認為，畢竟珠寶樣式太多了，像CHAUMET這次的花卉設計，都有很多寓意在裡頭，值得好好思考一下。
而大女兒梧桐妹已是18歲亭亭玉立的模樣，會和媽媽互相分享衣服嗎？賈靜雯悠悠淺笑著說，「我覺得我們還是有年齡上很大的一些『眼光不同』」，分享她跟女兒之間，會互相交換她們認為對於流行方面的情報；雖然她和梧桐妹身型尺寸差不多，「很多時候她會拿我的衣服穿，但越來越不會了」，直說梧桐妹越來越有自己的Style樣子了。
賈靜雯還說「大女兒走在比較歐美的階段，穿著思想都比較開放」；賈靜雯說，自己也會跟她分享年輕時「我媽媽管我是怎麼樣」。但也不諱言，現在的孩子比較幸福，透露她和修杰楷都屬於比較開放的溝通。
法國皇室珠寶品牌Chaumet，2023年度Le Jardin de Chaumet頂級珠寶暨腕錶系列海外巡迴台灣首展，展出百餘件獨一無二、總值約20億元的珠寶腕錶作品，展現Chaumet富有生命力的豐饒珠寶花園，即日起展出至9月19日。除了有韓星宋慧喬佩戴過的Feuille de Vigne葡萄葉蔓套組鑲嵌莫三比克紅寶石；還有首度亮相的Écorce白楊樹紋項鏈，鑲嵌一顆重達50.61克拉澳洲黑蛋白石，擁有包括難得一見紅色的豐富全彩虹色，搭配鑲嵌各色剛玉、錳鋁榴石與沙弗萊石等，展現傲人工藝。
而賈靜雯佩戴的Iris鳶尾花套組價值近1億元，以18K白金鑲嵌多種色調的粉紅尖晶石與鑽石的項鏈、耳環與戒指，栩栩如生地展現鳶尾花嬌柔彎曲的花瓣線條，以及如水彩畫般的粉嫩色彩。其中項鏈鑲嵌一顆自坦尚尼亞發掘的24.25克拉粉紅色尖晶石，與鑲嵌粉紅色尖晶石、帕帕拉洽剛玉與粉紅剛玉的花瓣相互輝映；且花瓣綴飾暗藏機關，可自由取下轉換為胸針佩戴。