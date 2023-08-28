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罕見！子宮外孕切除輸卵管　兩年後腹痛、陰道出血一檢竟再次外孕

罕見！子宮外孕切除輸卵管　兩年後腹痛、陰道出血一檢竟再次外孕
罕見！子宮外孕切除輸卵管　兩年後腹痛、陰道出血一檢竟再次外孕

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】34歲王小姐在兩年前因子宮外孕而切除右側輸卵管。上週開始王小姐覺得腹痛難耐、陰道出血，但疼痛的感覺及出血量與之前的生理期不一樣，警覺的她至婦產科門診就醫，醫師透過檢查發現，王小姐雖然懷孕不到7週，但已經呈現腹內出血的症狀，而且此次外孕的位置竟然在之前切除的右側輸卵管處，相當少見，經內視鏡手術後成功治療，王小姐住院5天後康復出院。

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子宮外孕很危險　必要需切除輸卵管

衛生福利部南投醫院婦產科凌大維醫師指出，子宮外孕於輸卵管懷孕是危險情況，而在輸卵管切除術後出現復發的異位懷孕更是罕見的。異位懷孕是指受精卵在子宮以外的地方著床發育，輸卵管是最常見的著床地點之一。在輸卵管切除後，異位懷孕仍然可能發生，這時著床通常發生在殘留的輸卵管組織中。

凌大維醫師說明，輸卵管切除術是一種常見的婦科手術，通常用於治療輸卵管懷孕、輸卵管炎症等情況。

輸卵管切除術殘端　復發異位懷孕可能

即使進行了切除手術，殘留的輸卵管組織仍有可能成為異位懷孕的著床地點，這種情況被稱為「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」。因為在這種情況下，胚胎無法正常發育，同時對母體造成危險。如果異位懷孕繼續發展，可能會導致子宮角及輸卵管破裂，引發嚴重出血和併發症治療取決於病情嚴重程度。凌大維醫師表示，早期輸卵管切除術殘端復發異位懷孕，可通過藥物治療，以促使未發育的胚胎被吸收。然而這類型的外孕出血經常會更早期發生，而需要手術干預。

定期婦科檢查　出現異狀盡早處理

凌大維醫師表示，輸卵管切除術殘端復發異位懷孕雖然罕見，但仍然可能發生。對於曾接受輸卵管切除手術的女性來說，定期的婦科檢查和注意早期懷孕症狀是至關重要的，以便盡早發現並處理任何可能的異位懷孕情況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58972

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