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苯巴比妥釀餵藥疑雲，衛福部祭新規管制！薛瑞元揭上路時間延遲原因

苯巴比妥釀餵藥疑雲，衛福部祭新規管制！薛瑞元揭上路時間延遲原因
苯巴比妥釀餵藥疑雲，衛福部祭新規管制！薛瑞元揭上路時間延遲原因

Heho健康

食藥署於 7 月 13 日預告將相關複方製劑納入第 4 級管制藥品，但因為相關規範過於嚴苛、遭到基層醫療單位反彈，昨衛福部臨時宣布，相關規範上路時間暫緩約 2 至 3 個月。衛福部長薛瑞元今上午受訪表示，暫緩實行主要是考量基層需要時間緩衝、清查並造冊相關藥物狀況。

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日前新北幼兒園爆出教師不當餵食「苯巴比妥」及「氯二氮平」藥物疑雲，目前經檢調調查後確認不起訴、證實是烏龍案件，但為避免類似情況，食藥署原於 7 月 15 日預告，預計於今年 9 月將「苯巴比妥」及「氯二氮平」的複方藥物納入第 4 級管制，但昨衛福部緊急喊卡、上路時間至少延遲 2 到 3 個月。

基層醫療診所反彈

依據食藥署預告內容，自正式公告日起，尚有留存苯巴比妥及氯二氮平複方製劑的機構業者，須依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情形，並定期申報；欲使用於醫藥教育研究試驗者，須事前向衛福部提出使用管制藥品申請，違規將裁罰 6 萬元以上罰鍰。

然而，相關規範引起基層醫療院所反彈、認為少登 1、2 顆藥，可能就要面臨 6 萬元以上罰鍰實在太過沉重，認為複方藥物中的苯巴比妥含量其實不高，若以管制藥品管理，恐導致基層醫師擔憂管理疏失風險，反而拒絕開立相關藥物處方。

新規上路時間暫緩

對此薛瑞元於昨晚間宣布暫緩相關規範上路時間，今出席行政院生技產業策略諮議委員會議前接受媒體聯訪表示，這種藥物不當使用就會變成毒品，相關規範是為了避免此類情況或異常流入市面，導致後續司法機關不容易判斷、民眾誤觸法網，或造成其他冤枉情況而訂立。



此外，薛瑞元強調，若複方藥含苯巴比妥的量是單方的 1/3 或 1/2，那 2 顆複方藥就等於是 1 顆單方藥了，過去的管制方法是不夠周延，因此把苯巴比妥相關複方藥物納為管制藥品仍然有必要性，不過納管並不是不能用，而是要詳細記錄進出，以免流到不適當使用的地方。

針對預告後基層醫療反應眾多問題，薛瑞元表示，檢視後也發現，相關藥物藥的出貨量跟基層申報的量有非常大的落差，主要與健保支付日劑藥費規範有關，部分基層醫療部分有時開立複方的苯巴比妥藥物並會不申報，且考量基層醫療單位需要清算、造冊相關藥物使用，且每天還有相當的使用量，並建立管理規則，因此同意提供緩衝期，預估至少 2、3 個月。

文／林志怡　圖／孫沛群

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 苯巴比妥釀餵藥疑雲，衛福部祭新規管制！薛瑞元揭上路時間延遲原因

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