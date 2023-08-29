鼓勵食用國產海鮮！韓總統啟用「愛國水產菜單」 欲消弭民間恐慌
日本24日起排放經福島核電廠處理稀釋後的核廢水入海，韓國社會與漁民擔憂海鮮恐遭核輻射汙染影響生計，韓國政府在為了表達與日本政府的友好關係與試圖平息民眾焦慮，決定由總統辦公室開始使用「愛國菜單」引進韓國本土海鮮做成員工餐廳的料理，提供職員與採訪記者們食用。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本排放核廢水帶來鄰近亞洲國家對於輻射污染海產的恐懼，《韓聯社》報導指出，南韓總統辦公室發言人李度運今（28）表示總統尹錫悅上午和國務總理韓悳洙進行週會時要求以穩定韓國中秋連假的物價為優先，接著又前往總統府的員工餐廳享用以韓國水產為主要食材料理的餐點。
韓總統辦公室指出，本週起員工餐廳將會以韓國國內海產做為食材，包含由扁口魚、許氏平鮋等組成的生魚片拼盤、火烤鯖魚、濟州燉白帶魚、涼拌海螺、海鞘拌飯、糖醋石斑魚、鰻魚蓋飯等料理，並規定9月起則安排每一周至少要有2次使用韓國產海鮮作為食材的料理。
韓國總統辦公室指出，這些海鮮料理吸引不少員工前往員工餐廳用餐，午餐時段聚集員工餐廳者比平常多出1.5倍，《韓聯社》分析，韓國總統辦公室此舉，是為了安撫國內民眾、阻止漁產消費市場萎縮，同時向民眾強調韓國水產海鮮的安全性，鼓勵民眾消費。