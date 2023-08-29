中元普渡小心！「穿錯衣服」恐招陰氣衰整年　拜拜11大禁忌曝光

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由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午五點之間祭拜。
二、拜拜宜在戶外
中元普渡拜拜時要記得在戶外進行，在室內恐怕會引好兄弟來到家中，許多公司行號、以及住家都建議在樓下門外進行拜拜。
三、供品插香「每一樣都要」
每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。
四、供品拜整箱需拆開
如果有拜整箱的飲料或者餅乾，記得要拆封，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。
五、放清水毛巾
祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。
六、沖煞要迴避
當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。
七、服裝禁止穿黑色、暗色
祭拜時服裝不宜隨便，不得著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿著鮮艷明亮的衣服，不要穿深色、黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。
八、不可燃鞭炮
中元普渡不可燃放鞭炮，以免嚇跑好兄弟。
九、不可說姓名
一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。
十、不可亂說話
在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，也不要稱好兄弟為「鬼」。
十一、不可搶供品。
普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。