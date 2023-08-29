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中元普渡小心！「穿錯衣服」恐招陰氣衰整年　拜拜11大禁忌曝光

▲今年中元節為8月30日，也是掌管地界（地府）的「地官大帝」的生日，傳統民俗在這天都會舉辦「中元普渡」。（示意圖／林調遜攝）
▲今年中元節為8月30日，也是掌管地界（地府）的「地官大帝」的生日，傳統民俗在這天都會舉辦「中元普渡」。（示意圖／林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今年中元節為8月30日，也是掌管地界（地府）的「地官大帝」的生日，傳統民俗在這天都會舉辦「中元普渡」，不少人都會準備供品祭祀好兄弟，感謝祖先恩德並祈求家族平安。然而命理專家楊登嵙就提醒，民眾普渡拜拜時有「11個禁忌」應盡量避免，以免招來陰晦之氣。

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一、宜午後進行拜拜

由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午一點過後到傍晚下午五點之間祭拜。

二、拜拜宜在戶外

中元普渡拜拜時要記得在戶外進行，在室內恐怕會引好兄弟來到家中，許多公司行號、以及住家都建議在樓下門外進行拜拜。

三、供品插香「每一樣都要」

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，以引導好兄弟前來享用。

▲颱風蘇拉下周三、中元節影響台灣最劇，還可能和丹瑞、海葵形成「三缺一」，要是狂風暴雨無法普渡好兄弟會生氣嗎？命理師說只要在9月14日鬼門關前普渡拜拜就好。（示意圖／林調遜攝）
▲民眾進行中元普渡拜拜時，記得供品都要插香。（示意圖／林調遜攝）
四、供品拜整箱需拆開

如果有拜整箱的飲料或者餅乾，記得要拆封，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

五、放清水毛巾

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。

六、沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人，不宜參加普渡拜拜，以免被好兄弟的磁場所干擾。

七、服裝禁止穿黑色、暗色

祭拜時服裝不宜隨便，不得著內衣褲祭拜或赤身露背，盡量穿著鮮艷明亮的衣服，不要穿深色、黑色的衣服，以免招來陰晦之氣。

▲如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中元普渡拜拜時，不要穿著深色、黑色的衣服最佳，以免招來陰晦之氣。（圖／記者鍾怡婷攝）
八、不可燃鞭炮

中元普渡不可燃放鞭炮，以免嚇跑好兄弟。

九、不可說姓名

一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說姓名，必要時叫綽號，這是避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

十、不可亂說話

在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，也不要稱好兄弟為「鬼」。

十一、不可搶供品。

普渡法會時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出，給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶食，往往會給自己帶來衰運或病痛，必須等到供品落地後才可將供品撿起。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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