郭台銘參選總統要連署！「當選機率」曝光 他曾高票落選太可惜
鴻海創辦人郭台銘日前召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布以獨立參選人的身分投入2024總統大選，消息震撼各界。不過，由於郭台銘沒有政黨的推薦，必須透過公民連署的方式，且有一定的門檻，才能登記成為總統候選人，過去只有五組人馬闖關成功取得大選門票，但是沒有一組人馬成功當選過，當選機率目前是0，能不能寫下政治歷史新頁，就看郭台銘後續怎麼打這場選戰。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《總統副總統選舉罷免法》規定，只要年滿40歲、在台灣居住達6個月以上，且設籍超過15年，就具備參選總統的基本資格，但是如果沒有政黨推薦的話，就需要透過公民連署，且連署數量要達到前一屆立委選舉總選舉人數（可投票人數）的1.5%，才能正式登記成為總統候選人。
而實際上門檻是多少呢？根據2020年立委選舉人數為1931萬1105人，其1.5%就等於連署人至少要突破28萬9666人，扣除一些資料有缺失等等的情況，突破29萬人是比較保險的門檻。中選會將在9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件；11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。
根據過去的資料顯示，從1996年總統開始直選後，7次總統大選一共有25組人馬尋求這樣的方式參選總統，不過僅有包括陳履安、宋楚瑜（2次）、許信良以及林洋港成功通過連署門檻，拿到總統大選的門票，不過五次當中，沒有一次有靠連署參選「當選的情況」。
值得一提的是，2000年總計有6組人選登記參選，當時宋楚瑜從國民黨退黨與張昭雄搭擋，但是宋楚瑜的參選造成泛藍陣營分裂，以466萬4972票創下獨立參選最高票數的紀錄，最後輸給民進黨候選人陳水扁及呂秀蓮的497萬7697票，僅以31萬票落選，在當時掀起不小的話題。