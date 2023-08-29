郭台銘參選總統還沒輸！「四腳督民調」大逆轉 7萬人投票他墊底
鴻海創辦人郭台銘日前召開「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布連署參戰2024總統大選，也讓「四腳督」的戰況形成，然而郭台銘的決定，也讓不少還在游移的中間選民做出決定。在郭台銘宣布參選之後，《Yahoo》奇摩新聞也立刻開啟問答民調，結果超過7萬人投票當中，在過往媒體民調都墊底的郭台銘，竟然爆衝到第二名，反倒是侯友宜成為最後一名。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《Yahoo》奇摩新聞推出的問答民調當中，提到「目前你看好誰當選2024年總統」，結果賴清德以30.4％的支持度穩居第一，而原本都排在第二名的柯文哲被郭台銘擠下，郭台銘獲得20.6％、柯文哲18.9％，侯友宜則是最不被看好墊底13.2％，截至早上9時20分，投票人數已經衝破7萬3千人。
然而被問到「郭台銘宣布獨立參選，即將展開連署以取得參選資格，你是否會參與連署？」這題時，選擇「一定會」的民眾有19.6％，「可能會」的民眾有12.4%，不過「一定不會」的卻有39.4%，顯見郭台銘的評價對於選民來說還是相對兩極。
不過距離大選目前還有四個多月，郭台銘還要面臨連署參選門檻、挑選副手、是否能整合藍白的幾大關，對於現階段的選戰分析，《美麗島電子報》董事長吳子嘉則分析，若郭台銘未來連署達100萬份，民調一定往上衝，會把柯、侯拉下來，若郭屆時民調不是居末，誰才是攪局者仍未可知。
而郭台銘連署參選實際上門檻，根據2020年立委選舉人數為1931萬1105人，其1.5%就等於連署人至少要突破28萬9666人，扣除一些資料有缺失等等的情況，突破29萬人是比較保險的門檻。中選會將在9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件；11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。