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乾咳、痰多咳不停？　秋季應養陰潤肺防燥咳

乾咳、痰多咳不停？　秋季應養陰潤肺防燥咳
乾咳、痰多咳不停？　秋季應養陰潤肺防燥咳

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】立秋後，天氣多是豔陽高照，儘管氣溫不太高，但卻讓人有燥熱的感覺，許多人在這個節氣容易有咳嗽的症狀，這就是古人所說的秋燥。中醫認為秋燥除了會咳嗽以外，也會出現皮膚乾澀、鼻子乾燥、嘴唇乾等現象。秋季因為陽氣漸收，陰氣漸長，氣候乾操，所以秋天養身主要以「潤燥」為主。

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《黃帝內經》上說「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」秋天以「燥邪」為主，最容易傷肺陰，所以秋天容易會有咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。

熱咳

症狀：痰黃而稠、咳聲重濁、且通常伴隨發燒、全身發熱、頭痛等症狀

處方：麻杏甘石湯加減

功效：麻杏甘石湯具有宣肺泄熱，止咳平喘的功效，適合熱性咳嗽

飲食：平常不宜吃到薑母鴨、麻油雞等較為上火的食物

寒咳

症狀：痰多、痰清、流鼻涕、鼻塞等，常伴隨頭痛、怕冷等症狀

處方：小青龍湯加減

功效：小青龍湯具有止咳平喘、解表散寒的作用，適合寒性咳嗽

飲食：飲食上應避免吃到太過寒涼的蔬果，例如西瓜、水梨等

燥咳

症狀：乾咳無痰、但常覺得喉嚨癢、時不時就想咳一下，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾

處方：百合固金湯加減

功效：百合固金湯具有養陰清熱、潤肺化痰的功效，適合燥性咳嗽

飲食：飲食上應避免吃到太過燥熱的食物如人參雞湯、當歸鴨等，應多補充滋陰養肺的食物，可多吃養陰潤燥的食物，例如木耳、山藥、銀耳、芝麻、豆腐、水梨等。除了以上食材可以吃外，在家也可自製百合沙參麥冬茶潤肺化痰。

百合沙參麥冬茶

材料：百合10g、沙參10g、麥門冬5g

作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用

功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。

潤肺止咳要穴

  •  孔最穴
位置：前臂屈側，腕橫紋上7寸處

功效：為肺經穴位，具有清熱、發表、利咽、止血的功效。可用於治療哮喘、咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。

  • 合谷穴
位置：位在手掌虎口處，在第一、二掌骨之間，兩骨相合處

功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適症狀。

  • 太淵穴
位置：位於掌後腕橫紋橈側端，橈動脈的橈側凹陷中

功效：為肺經穴位，具有宣肺平喘、止咳化痰、清咽消腫的功效。可用於治療咳嗽、氣喘、喉嚨腫痛等症狀。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59012

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