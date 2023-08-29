乾咳、痰多咳不停？　秋季應養陰潤肺防燥咳

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熱咳
症狀：痰黃而稠、咳聲重濁、且通常伴隨發燒、全身發熱、頭痛等症狀
處方：麻杏甘石湯加減
功效：麻杏甘石湯具有宣肺泄熱，止咳平喘的功效，適合熱性咳嗽
飲食：平常不宜吃到薑母鴨、麻油雞等較為上火的食物
寒咳
症狀：痰多、痰清、流鼻涕、鼻塞等，常伴隨頭痛、怕冷等症狀
處方：小青龍湯加減
功效：小青龍湯具有止咳平喘、解表散寒的作用，適合寒性咳嗽
飲食：飲食上應避免吃到太過寒涼的蔬果，例如西瓜、水梨等
燥咳
症狀：乾咳無痰、但常覺得喉嚨癢、時不時就想咳一下，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾
處方：百合固金湯加減
功效：百合固金湯具有養陰清熱、潤肺化痰的功效，適合燥性咳嗽
飲食：飲食上應避免吃到太過燥熱的食物如人參雞湯、當歸鴨等，應多補充滋陰養肺的食物，可多吃養陰潤燥的食物，例如木耳、山藥、銀耳、芝麻、豆腐、水梨等。除了以上食材可以吃外，在家也可自製百合沙參麥冬茶潤肺化痰。
百合沙參麥冬茶
材料：百合10g、沙參10g、麥門冬5g
作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用
功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。
潤肺止咳要穴
- 孔最穴
功效：為肺經穴位，具有清熱、發表、利咽、止血的功效。可用於治療哮喘、咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。
- 合谷穴
功效：具有疏散風邪、清利肺氣等功效。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適症狀。
- 太淵穴
功效：為肺經穴位，具有宣肺平喘、止咳化痰、清咽消腫的功效。可用於治療咳嗽、氣喘、喉嚨腫痛等症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59012
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