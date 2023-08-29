胡歌發文疑似警訊！半夜PO邋遢照 喪志懺悔：希望對得起短暫一生
40歲大陸一線小生胡歌顏值高、身材高瘦、私下幽默風趣，是不少女性的夢中情人，年初突然宣布和圈外人結婚，以及女兒出生的消息，撼動娛樂圈，不過沒損及他的高人氣，但近來男神接連語出驚人，問粉絲「如果未來五年我不拍戲了...你們應該會支持我的吧」，今（29）日深夜又放上邋遢自拍，發文說「我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」，令外界憂心他的身心狀況。
記者楊穎軒／綜合報導
胡歌今天半夜1點多在微博分享一張自拍照，他一頭亂髮、蓄鬍，癟著嘴，瞪大眼睛看著鏡頭，配文寫下：「我盡量，我盡量，我盡量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對著起這短暫的一生。」語氣似乎有些低落和自責，內文語焉不詳，沒有進一步說明細節。
貼文發布9小時，引來超過23萬人按讚、3萬人留言，粉絲關心：「你覺得對不起誰我不知道，當你從沒有對不起過胡椒（粉絲名），不要這樣想，你想做公益想做有意義的事就去做，你只需要聽自己和家人的聲音」、「老大，你還好嗎？我不想說太多的話，怕成為你的負擔，我知道你需要幫助，不知道我能不能，但如果你有需要，我一直會是你的聽眾」、「老大！想幹什麼就幹什麼！你的人生是屬於自己的！」