開學憑學生證買21風味館烤雞腿85折　「加1元多2件」爽吃大薯條

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歡慶開學，21風味館推出最受歡迎的香草烤雞優惠。8月30日至9月15日，憑學生證消費，可享 21 香草烤雞腿優惠價85元（原價100元)，直接打85折。 使用100%國產雞肉、融合獨特 21 種天然香料，打造的21香草烤雞最受速食控好評，趁現在吃一波。提醒大家，結帳需出示有效之學生證；每店每日數量有限，售完為止。
📌21風味館釋出2款「加1元多2件」好康
21風味館即日起至9月19日，同步推出2款「加1元多2件」好康，購買香草烤雞分享餐 499 元，只要加 1 元，就能獲得「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈」，原價125元的美味，划算1元就吃到；而購買炸雞分享餐 399 元，也可以 1 元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)」，爽吃原價80元點心。
提醒大家，炸雞類商品恕不挑選部位購買；每份分享餐限加購一份優惠餐點，加購餐點恕不更換內容；台大微風店、士林中正店恕不適用；外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）、線上預訂取餐不參與此優惠。
📌摩斯「漢堡＋紅茶」75元起優惠！
摩斯漢堡開學學生送上早餐優惠，即日起至9月17日，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」一套優惠價79元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」、「元氣牛肉蛋堡＋摩斯咖啡(M)」每套優惠價都89元，而且飲料都能換成冰紅茶、熱紅茶，或加價升級成拿鐵咖啡。最划算的是，使用安心取溫馨送還可獨享「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」2組150元優惠，換算下來每套才75元。
📌中元普渡！摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」
方便大家中元普渡，摩斯漢堡線上商城也推出量購優惠，粉絲最愛的蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」，除了蜂蜜檸檬及葡萄口味，還有網路獨家蜂蜜柚子蒟蒻可選。還有「金光閃閃保庇組」特價699元（原價1111元），MOS米穀酥玉米濃湯口味及摩斯漢堡口味各6包＋摩斯豆奶12入，及其他美食採購優惠。