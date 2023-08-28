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摩斯開學「漢堡＋紅茶」75元早餐優惠拚肯德基　蒟蒻「買一送一」

▲開學季速食優惠，摩斯早餐漢堡＋咖啡或紅茶75元起吃飽，還有蒟蒻禮盒「買一送一」；力拚肯德基開學7款「買1送1」、及「加1元多1件蛋撻」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開學季速食優惠，摩斯早餐漢堡＋咖啡或紅茶75元起吃飽，還有蒟蒻禮盒「買一送一」；力拚肯德基開學7款「買1送1」、及「加1元多1件蛋撻」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

開學季到了！速食業者紛紛為學生推出划算優惠，摩斯早餐推出「漢堡＋紅茶」75元起吃飽優惠，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」一套優惠價79元，2組下殺150元，換算下來每套才75元，還有蒟蒻禮盒「買一送一」直到9月底。力拚肯德基開學7款「買1送1」、還有「加1元多1件蛋撻」優惠。

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📌摩斯「漢堡＋飲料」75元起優惠！
摩斯漢堡開學學生送上早餐優惠，即日起至9月17日，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」一套優惠價79元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」、「元氣牛肉蛋堡＋摩斯咖啡(M)」每套優惠價都89元，而且飲料都能換成冰紅茶、熱紅茶，或加價升級成拿鐵咖啡。最划算的是，使用安心取溫馨送還可獨享「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」2組150元優惠，換算下來每套才75元，

▲摩斯漢堡安心取溫馨送，「漢堡＋飲料」75元最划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡安心取溫馨送，「漢堡＋飲料」75元最划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌中元普渡摩斯也有優惠！蒟蒻禮盒「買一送一」
方便大家中元普渡，摩斯漢堡線上商城也推出量購優惠，粉絲最愛的蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」，除了蜂蜜檸檬及葡萄口味，還有網路獨家蜂蜜柚子蒟蒻可選。還有「金光閃閃保庇組」特價699元（原價1111元），MOS米穀酥玉米濃湯口味及摩斯漢堡口味各6包＋摩斯豆奶12入，及其他美食採購優惠。

▲摩斯漢堡聯名可樂果打造「MOS米穀酥」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡聯名可樂果打造「MOS米穀酥」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基7款「買1送1」優惠！預訂快取「加1元多1件」蛋撻
肯德基開學季即日起至9月3日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。

而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基7款「買1送1」優惠！預訂快取「加1元多1件」蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基下午茶小套餐66元
肯德基下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦40527、40528「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃40488「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或40530「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的40534「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。


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