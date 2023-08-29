常被靜電電到是健康警訊？醫教６招防範，留意缺水或疾病可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼會產生靜電？王威傑醫師表示，不論是人體或物品、絕緣體或導電體都有各自的帶電傾向，稱為「靜電序列」，不同物體間出現接觸、摩擦、分離這三種「起電」情況，就有可能帶電。如果人跟物體帶不同電荷，在接觸瞬間會產生靜電，讓人感覺到被電到，甚至產生火花。
導電、不導電，都易產生靜電？「蓄電太多」是關鍵：導體例如金屬或人體，在「起電」後，由於可傳導的特性，在累積電荷的過程倘若有「接地」，可能伴隨不斷傳導電荷至地面，因此不易持續帶有電荷，接觸其他帶電物時，靜電就會較微弱而無所察覺。當乾燥或絕緣體等無法導電、難以導電的情況，會難以放電，也會容易累積較高電荷而在接觸其他帶電物後產生靜電。
金屬門把、手扶梯易靜電？舉例來說，金屬門把和門在旋轉時極易摩擦起電累積電荷，如果沒有接地引導累積的電荷會很可觀。手扶梯把手則為橡膠，為絕緣體不易導電也不易放電，慢慢累積的電荷不容小覷。兩者都會在電荷和人體相差夠大時產生靜電。
乾冷環境容易靜電？例如乾冷的冬天或辦公室，因為電不易傳導。電的傳導包括空氣中的水分子，潮濕易傳導，乾冷則不易傳導、也不易放電，就相較容易累積，碰到例如金屬門把時也就更容易產生靜電。
為什麼我被電到、但他沒事？在同一個環境下，有人容易產生靜電，有人則不會，這除了和人體、物品帶電不同，也和衣物材質、正在做的事情有關。例如同樣是接觸金屬門把，A是直接接觸，Ｂ在接觸前無意間手先碰了牆，此時Ａ就較容易產生靜電，Ｂ則接地將電傳導出去不易產生靜電。
常被靜電電到是健康警訊？醫：留意缺水或疾病可能。
靜電體質是疲勞？缺氧？醫學上許多學者認為，身體處於疲倦或缺氧的狀態容易產生靜電，因此也有一說「當身體常常產生靜電，需留意自己是否正處於慢性疲勞。」。
留意健康警訊：不過王威傑醫師則認為，主要還是與身體是否乾燥有關，例如大面積燒燙傷，或是飲水不足、年紀大而皮膚乾燥、嘔吐腹瀉、急性腸胃炎、糖尿病或其他疾病而尿多或血液濃稠等身體缺水，這類情況身體水分就會較為不夠，電荷也就不容易傳導、容易累積，相較容易產生靜電。
日久後續影響：不論是身體缺氧、疲倦、缺水、疾病，日久都容易因血液濃稠而提升三高、糖尿病等慢性心血管疾病的風險，以及中風、心肌梗塞等急性心血管疾病風險。因此若經常容易產生靜電，除了端看環境和物品以外，建議可檢視自己是否長期有上述問題。
醫教６招有助減少靜電！留意身體健康，但不要亂補。
日常改善靜電：王威傑醫師表示，靜電雖然一般對身體不會有什麼太大的影響，但時不時被嚇一下也讓人困擾，同時也得留意健康。建議除了前述檢視自己的身體狀態、健康檢查、多補充水分、皮膚保溼以外，日常也可以避免較容易起電的衣物，例如毛衣。
開門前事先準備：在開門接觸金屬門把前，可先碰觸牆壁或地板等物，讓自己身上的電荷先放出，如此也可以降低靜電發生率。又或者直接推門避免接觸門把。也可以使用鑰匙等物品，先接觸門把讓靜電發生在物品上，再開門。
改變靜電環境：另外，環境中也可以用加濕器使環境濕度提升，讓電荷可以從人體或物品傳導分散至各處，如此便可以避免累積電荷，降低靜電的發生率。
靜電體質應多補充營養？醫：別亂補。網路上也有不少資訊表示，靜電是缺乏某種營養所致，應多補充各類營養，常見如補鐵、維生素C等。對此王威傑醫師提醒，網路上的資訊還是要記得看出處來源。而若是醫師、營養師的觀點，雖各醫學、科學家看法可能都會有所不同，但不論是何種營養都不建議隨意亂補。
舉例來說，若是維生素C這樣日常必須且為水溶性的營養倒無妨，無意間補太多，多餘的會從尿液排出。但若是補鐵，人體在沒有缺鐵的情況下攝取過量，反而會出現「血鐵沉積症」而傷害器官。因此若要補充營養，建議在此之前還是先經過醫師檢查，或與藥師、營養師等諮詢，確認自己是否有缺乏營養再進行補充為佳。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。