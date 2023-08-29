郭台銘參選總統還沒輸！「四腳督民調」大逆轉　7萬人投票他墊底

郭台銘副手超神秘！選民見IG僅「深情追蹤1人」：怪怪的

▲鴻海創辦人郭台銘日前召開記者會，宣布將以連署參選的方式，加入2024總統大選的戰場。（圖／記者葉政勳攝）
▲鴻海創辦人郭台銘日前召開記者會，宣布將以連署參選的方式，加入2024總統大選的戰場。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前召開記者會，宣布將以連署參選的方式，加入2024總統大選的戰場，不過消息卻也讓政界不看好，認為郭台銘的這個舉動不僅造成藍營票倉分裂，藍白整合動作困難，等於是在保送民進黨候選人賴清德。而截至目前為止，郭台銘也尚未公布副手人選，神秘人選一直都是外界自己推測。不過就有選民意外發現，郭台銘的個人IG竟然只有追蹤「柯文哲」，讓郭柯配的關鍵字又浮出檯面，笑稱「郭董深情追蹤柯P，難道飲料喝了嗎？」掀起討論。

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網友在PTT貼文指出「年輕人最常用的IG，我們的郭董竟然只追蹤柯P大大，是不是真的有機會喝杯飲料然後真的來個整合，期待郭柯配重新燃起反綠聯盟的希望」不過貼文一出，不少人仍不看好「專情的郭董，一心深情待柯P」、「有點怪怪的哈哈哈，只追蹤柯P是有在暗示嗎？」、「滿微妙的，仍然向柯表示善意的感覺」、「昨天山盟海誓，睡醒昨晚歹勢，我個人還是覺得沒希望」。

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▲郭台銘的IG僅有追蹤柯文哲一人，不少選民認為此舉「怪怪的」。（圖/翻攝郭台銘IG）
事實上，郭台銘在與柯文哲在今年五月的時候，在小金門找到在當地投訴的柯文哲，兩人同框多次甚至還肩並肩坐在海邊看風景，由於當時郭台銘角逐國民黨總統提名失利，因此這個合體，讓不少人認為「柯郭配」、「郭柯配」組合相當的有機會，但最後卻沒有任何後續。

柯文哲在8月接受網路節目《公道之聲》專訪時，還提到「郭台銘若參選，3個人（柯文哲、侯友宜、郭台銘）就全部掛掉了，賴清德百分之百會當選，連選都不用選，賴清德可以開香檳了！」如今郭台銘真的站出來參選，確實衝擊到2024總統大選選情，藍白如何走下一步棋，只剩下四個月的時間，最後「郭柯配」是否有可能成形，各界都在等著看。

▲民眾黨主席柯文哲。(圖／記者呂炯昌攝)
▲民眾黨主席柯文哲日前接受專訪曾提到，如果郭台銘出來選，賴清德可以提前開香檳慶祝。（圖／記者呂炯昌攝）

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